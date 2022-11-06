Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про мотиви росіян на Херсонщині.

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Гра окупантів

Фейгін зазначив, що відхід росіян з правобережжя, евакуація – це все гра, й насправді, радше за все, окупанти там збільшують свою присутність. Хоча поруч з тим глава Пентагону заявив, що бачить можливість для деокупації західного берега Дніпра. А він, звісно, знає більше.

Уже приблизно все порахували з олівцем, скільки чого треба і як що робити. Я не виключаю, що маневри з підривом дамби, передислокуванням частин – це все фальшива гра, аби створити уявлення в командування ЗСУ можливості швидкого штурму,

– зауважив російський правозахисник.

Протистояння ФСБ і армії

Він продовжив, що Генштаб, тобто армія Росії, виступає за те, що слід іти з правого берега, бо його втримати буде неможливо. Навпаки, слід укріплюватись на лівому березі, бо перед ЗСУ ще й природна перешкода – Дніпро, який буде важко форсувати. ФСБ ж і Путін наказують триматись до кінця.

"ФСБшники виконують функцію не дати комусь саботувати. Вони бояться саботажу генералів. ФСБ виконує функцію загородзагонів щодо генералів, як-от кадирівці щодо мобілізованих", – наголосив Фейгін.

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Хаос наростає

За його словами, це одне з проявленням хаосу, який постійно наростає. Крім того, незрозуміло ще до кінця, чи допоможуть на фронті бодай якось мобілізовані. Російська влада заявляє про 325 тисяч мобілізованих, але наскільки вони можуть забезпечити захист бодай правого берега – незрозуміло.

Про це ніхто не може зараз точно сказати. Тому, треба шукати джерела цього протистояння,

– підкреслив російський правозахисник.

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