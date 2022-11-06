На окупованій Херсонщині частково зникло електропостачання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та росЗМІ.

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Що відомо про ситуацію в Херсоні

Вказано, що відключення електропостачання зафіксували у Херсоні та в селищі Комишани. Крім того, повідомляють про відсутність електрики у Білозерці. Місцеві також зазначають, що виникли проблеми зі зв'язком.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що у Бериславі росіяни спеціально підривають опори ЛЕП. Разом з цим, окупаційна "влада" заявила, що причиною могло стати влучення снаряда в шлюз Каховської ГЕС.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що електрика в 10 населених пунктах Херсонщини пропала в наслідок нібито "внаслідок теракту на ЛЕП Берислав-Каховка".

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про те, що 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води.

Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними ж. Свідчення очевидців це підтверджують. Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі,

– зазначив він.

Окупанти знову брешуть про обстріл Каховської ГЕС

Російські пропагандисти продовжують цинічно брехати. 6 листопада у росЗМІ заявили, що ЗСУ буцімто обстріляли Каховську ГЕС. Там стверджують, що українські військові нібито близько 10:00 випустили 6 ракет з установки HIMARS.

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Кремлівські ЗМІ повідомляють, що нібито одна ракета влучила у шлюз дамби, внаслідок чого є руйнування. Росіяни традиційно заявили про "могутність" своєї ППО, мовляв, 5 ракет було збита, а одна таки влучила.

В Інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти дійсно можуть спробувати підірвати дамбу на Каховській ГЕС. Мовляв, це може допомогти їм прикрити відхід.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань нещодавно зазначив, що підрив Каховської ГЕС нашкодить лише росіянам. Він пояснив, що якщо загарбники все ж таки підірвуть дамбу, то буде затоплена Лівобережна частина Херсонщини, де зараз окупанти понаривали та планують свої укріплення після відходу з правого берега. В українській розвідці вважають, що наразі немає підстав переживати про підрив Каховської ГЕС.

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