В оккупированной Херсонской области частично исчезло электроснабжение. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и росСМИ.

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Что известно о ситуации в Херсоне

Указано, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны. Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке. Местные также отмечают, что возникли проблемы со связью.

Местные СМИ также сообщили, что в Бериславе россияне специально подрывают опоры ЛЭП. Вместе с этим, оккупационные "власти" заявили, что причиной могло стать попадание снаряда в шлюз Каховской ГЭС.

Впоследствии пропагандистские СМИ сообщили, что электричество в 10 населенных пунктах Херсонщины пропало якобы "в результате теракта на ЛЭП Берислав – Каховка".

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский подтвердил информацию о том, что 10 населенных пунктов области остались без света и, как следствие, без воды.

Повреждена высоковольтная ЛЭП. Оккупанты уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают. Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи,

– указал он.

Оккупанты снова врут об обстреле Каховской ГЭС

Российские пропагандисты продолжают цинично врать. 6 ноября в росСМИ заявили, что ВСУ якобы обстреляли Каховскую ГЭС. Там утверждают, что украинские военные якобы около 10:00 выпустили 6 ракет с установки HIMARS.

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Кремлевские СМИ сообщают, что якобы одна ракета попала в шлюз дамбы, в результате чего есть разрушения. Россияне традиционно заявили о "мощности" своей ПВО, мол, 5 ракет было сбито, а одна попала.

В Институте по изучению войны отметили, что оккупанты действительно могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС. Мол, это может помочь им прикрыть уход.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань недавно отметил, что подрыв Каховской ГЭС навредит только россиянам. Он пояснил, что если захватчики все же подорвут дамбу, то будет затоплена Левобережная часть Херсонщины, где оккупанты сейчас понарывали и планируют свои укрепления после ухода с правого берега. В украинской разведке считают, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС.

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