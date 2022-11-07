Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, и российские военные, и пропагандисты готовятся к нескольким сценариям в этом направлении. У них есть разные методички – в случае побега, "котла" или же обороны.

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Россияне не бегут из Херсона

Сазонов подчеркивает – российские оккупанты не убегают из Херсона. Оттуда вывозят боеспособные подразделения, а на их место перекидывают "чмобиков". На одного военного приходят 3 необученных, плохо экипированных мобилизованных.

Они не бегут из Херсона. Там не будет легкой прогулки. Очень напряженное направление, специфическая местность. Там плоская, как стол, территория. Работает вражеская авиация, артиллерия и ракетные войска. Идти в наступление там очень сложно,

– подчеркивает Сазонов.

Набросав на передовые позиции мобилизованных и зеков, оккупанты хотят, чтобы подразделения ВСУ погрязли во время наступления и потеряли темп. Тогда россияне пытаются бить по украинским военным, ведь они фактически "раскрыты".

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