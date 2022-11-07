Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, и российские военные, и пропагандисты готовятся к нескольким сценариям в этом направлении. У них есть разные методички – в случае побега, "котла" или же обороны.
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Россияне не бегут из Херсона
Сазонов подчеркивает – российские оккупанты не убегают из Херсона. Оттуда вывозят боеспособные подразделения, а на их место перекидывают "чмобиков". На одного военного приходят 3 необученных, плохо экипированных мобилизованных.
Они не бегут из Херсона. Там не будет легкой прогулки. Очень напряженное направление, специфическая местность. Там плоская, как стол, территория. Работает вражеская авиация, артиллерия и ракетные войска. Идти в наступление там очень сложно,
– подчеркивает Сазонов.
Набросав на передовые позиции мобилизованных и зеков, оккупанты хотят, чтобы подразделения ВСУ погрязли во время наступления и потеряли темп. Тогда россияне пытаются бить по украинским военным, ведь они фактически "раскрыты".
Почему Россия бросает мобилизованных в Херсонскую область – объясняет Сазонов: смотрите видео
Что происходит на Херсонщине: коротко
- Украинские военные продолжают контрнаступать в Херсонской области. Как подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр, ВСУ оттесняют российских оккупантов. Враг пытается атаковать в ответ, но безрезультатно.
- По мнению депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, оккупанты могут готовить большую ловушку для ВСУ. Но она не будет в Херсоне. Нет никакой логики, чтобы оккупанты удерживали Херсон. Он расположен вдали от логистических маршрутов.
- Кремль уже готовит методички для пропагандистов в случае отступления из Херсона. Российским гражданам будут рассказывать, что Юг – самое сложное направление. Поэтому им пришлось на текущем этапе совершить "жест доброй воли".