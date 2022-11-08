Куди можуть піти російські війська з Херсонщини

Однак спрогнозувати, де саме їх використають для підсилення дуже важко, адже є дуже багато змінних факторів і невідомо, як ситуація розвиватиметься через кілька тижнів. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Сергій Грабський. Він назвав кілька напрямків, куди можуть перекинути окупантів з Херсонщини.

Зверніть увагу Російська армія не має досвіду ведення оборони, – експерт спрогнозував звільнення Херсона

За його словами, ці напрямки залежать від того, як розставив пріоритети ворог. Тому рівнозначними можуть бути припущення щодо подальшого застосування підрозділів, які вивільнилися на Херсонщині, на Донецькому напрямку або ж для нарощування угруповання в Білорусі, адже загроза звідти зберігається, ба більше, вона має тенденцію на збільшення. Так само можна казати і про Луганський напрямок, оскільки утримання лінії Троїцьке – Сватове – Кремінна для окупантів сьогодні є критично важливою задачею.

Крім того, доцільним для Росії було б застосування додаткових військ на Запорізькому напрямку – для наступу від Василівки до міста Запоріжжя. Військовий експерт пояснив, що цьому є певне обґрунтування.

Росіяни зараз не мають можливості здійснювати чи навіть розглядати технічну можливість широкомасштабного пересування на правий берег Херсонщини через знищені переправи та відсутність перспективи їх відновлення. Тож наступним хабом, який вони можуть розглядати для переміщення на правий берег Дніпра є Запорізький напрямок і сам обласний центр, тому зусилля противника можуть зосередитися на ньому.

Навіщо росіяни готують провокації у Херсоні

Зараз росіяни лякають місцеве населення Херсонщини тим, що невдовзі ЗСУ завдаватимуть ударів по місту. Окупанти навіть пригнали до міста пропагандистів, аби вони зняли відповідну картинку. Очевидно, що в гірших традиціях Росії це – підготовка до провокацій, тобто вони самі, ймовірно, завдаватимуть анонсованих ударів.

Грабський пояснив, що ця інформаційна кампанія спрямована першою чергою не на Україну, а на внутрішню російську аудиторію. Річ у тім, що окупантам потрібно буде обґрунтувати відступ з Херсона для свого населення. Саме такі провокативні відео, така відверта пропаганда покаже їм, що "героїчні визволителі з російської армії чинили мужній спротив, але під натиском противника відійшли для того, щоб не завдавати шкоди цивільному населенню, але й це не допомогло, бо кляті укри все одно завдають ударів по вже колишньому російському місту Херсон".

Не намагайтеся це сприйняти з точки зору нашої з вами логіки і здорового глузду,

– наголосив експерт.

Сергій Грабський розповів про перспективи перекидання російських військ з Херсонщини: дивіться відео

Чому Росія кидає на Херсонщину мобілізованих

Росіяни виводять з правого берега Херсонської області регулярні війська, а замість них кидають туди нещодавно мобілізованих. Так, на одного військового з досвідом приходять 3 ненавчених та погано екіпірованих "чмобіків".

Заповнивши передові позиції "гарматним м'ясом", окупанти сподіваються, що ЗСУ "загрузнуть" під час свого наступу та втратять темп. Після цього росіяни планують бити по українських військових, надіючись, що вони будуть фактично "розкриті".