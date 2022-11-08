Куда могут пойти российские войска из Херсона

Однако спрогнозировать, где именно их используют для усиления очень трудно, ведь очень много переменных факторов и неизвестно, как ситуация будет развиваться через несколько недель. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он назвал несколько направлений, куда могут перебросить кафиров из Херсона .

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По его словам, эти направления зависят от того, как расставил приоритеты враг. Поэтому равнозначными могут быть предположения относительно дальнейшего применения высвободившихся на Херсонщине подразделений на Донецком направлении или для наращивания группировки в Беларуси, ведь угроза оттуда сохраняется, более того, она имеет тенденцию на увеличение. Так же можно говорить и о Луганском направлении, поскольку удержание линии Троицкое – Сватово – Кременная для оккупантов сегодня является критически важной задачей.

Кроме того, целесообразным для России было бы применение дополнительных войск в Запорожском направлении – для наступления от Васильевки в Запорожье. Военный эксперт объяснил, что это определенное обоснование.

Россияне сейчас не имеют возможности осуществлять или даже рассматривать техническую возможность широкомасштабного передвижения на правый берег Херсонщины из-за уничтоженных переправ и отсутствия перспективы их восстановления. Следующим хабом, который они могут рассматривать для перемещения на правый берег Днепра, является Запорожское направление и сам областной центр, поэтому усилия противника могут сосредоточиться на нем.

Зачем россияне готовят провокации в Херсоне

Сейчас россияне пугают местное население Херсонщины тем, что вскоре ВСУ будут наносить удары по городу. оккупанты даже пригнали в город пропагандистов, чтобы они сняли соответствующую картинку. Очевидно, что в худших традициях России это подготовка к провокациям, то есть они сами, вероятно, будут наносить анонсированные удары.

Грабский объяснил, что эта информационная кампания направлена в первую очередь не на Украину, а на внутреннюю российскую аудиторию. Дело в том, что оккупантам придется обосновать отступление из Херсона для своего населения. Именно такие провокативные видео, такая откровенная пропаганда покажет им, что "героические освободители из российской армии оказывали мужественное сопротивление, но под натиском противника отошли для того, чтобы не наносить вреда гражданскому населению, но и это не помогло, потому что проклятые укры все равно наносят удары. по уже бывшему русскому городу Херсон».

Не пытайтесь это воспринять с точки зрения нашей с вами логики и здравого смысла,

– подчеркнул эксперт.

Сергей Грабский рассказал о перспективах опрокидывания российских войск с Херсонщины: смотрите видео

Зачем Россия бросает на Херсонщину мобилизованные

Россияне выводят с правого берега Херсонской области регулярные войска, а вместо них бросают туда недавно мобилизованные . Так, на одного военного с опытом приходят 3 необученных и плохо экипированных "чмобиков".

Заполнив передовые позиции "пушечным мясом", оккупанты надеются, что ВСУ "загрузят" во время своего наступления и потеряют темп. После этого россияне планируют бить по украинским военным, надеясь, что они будут фактически "раскрыты".