Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Ранее сообщалось о том, что Россия продолжает отводить элиту войск из Херсонской области, но покидать сам город пока не собирается.

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Херсон готовят к сдаче

Карась отметил, что Херсон готовят к сдаче, но россияне хотят, чтобы город достался Украине тяжелой кровью. Там остаются примерно 35 БТГ, десантники, которые уже фактически разбиты. У них очень плохое моральное состояние, а после событий возле Угледара стало еще хуже.

Впрочем, они в целом надеются, что мы бросимся на Херсон, а их там очень много. Гражданских они оттуда вывезли, разрушили башни связи, выключили электричество, чтобы наши местные партизаны не корректировали огонь,

– заметил военнослужащий ВСУ.

Россияне будут убегать из Херсона

Он продолжил, что в ВСУ есть HIMARS, есть артиллерия. Наши войска подойдут к Херсону на 20 километров, и вся береговая линия Днепра будет простреливаться. ВСУ примут паузу и будут вымаривать обмороженных, голодных врагов, отрезая им все поставки.

"А дальше кто-то самовольно даст приказ бежать из этого Херсона, потому что ВСУ будут приближаться. Российские генералы будут кричать, кого-то бросать в контратаку, потому что на бумагах у них все укомплектовано. Представляю, какой у них боевой дух, когда они знают, что все собираются сдавать Херсон, а им говорят стоять насмерть", – подчеркнул общественный деятель.

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По его словам, Сталинграда в Херсоне не состоится. Наше командование дождется сроков истощения, и взятие города состоится в сроки. До конца декабря – начала января, возможно, растянется.

Просто удобно выбивать врага дальнобойными снарядами. Затем воспользоваться деморализацией и паникой. Снабжения не будет, город простреливаться артиллерией, поэтому, я не думаю, что они там будут давать бой,

– подчеркнул Карась.

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