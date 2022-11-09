Некоторые российские телеграмма-каналы пишут, что он погиб в ДТП возле Геническа. В настоящее время устанавливают все детали, информация требует подтверждения.

Внимание Россияне подрывают мосты на правом берегу Херсона

Впоследствии о смерти гауляйтера сообщили и российские официальные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации.

В то же время, в сети требуют доказательств смерти оккупанта. Мол, это может являться частью информационно-психологической операции.

Покажите тело, хоть в пакетике. Можем организовать сбор средств на голову Стремоусова. Можно без пакетика, просто голову,

– иронизируют пользователи.

Это может быть инсценировка

В комментарии Суспільному первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. То есть, возможна инсценировка.

Заметим, что телефон гауляйтера грустно молчит, Кирилл не отвечает на звонки. Проверил это активист Сергей Стерненко.

Ранее Стремоусов заявлял, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра. Он также активно призвал местных жителей эвакуироваться.

Каким был Стремоусов – смотрите в видео

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