За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби ЗСУ мають значні успіхи на напрямках Петропавлівка-Новорайськ та Первомайське-Херсон.

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ЗСУ звільнили 12 пунктів на Херсонщині

Впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ та взяли там під контроль 6 населених пунктів.

Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

У які населені пункти зайшли ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зайшли у ще 4 населені пункти на Півдні.

Синьо-жовтий стяг замайорів у селі Павлівка на Миколаївщині. Місцеві мешканці з оплесками, обіймами та квітами зустріли українських захисників. Село розташоване поблизу Снігурівки, про звільнення якої стало відомо раніше.

Також сили спеціальних операцій звільнили села Євгенівка та Бобровий Кут, які теж неподалік міста Снігурівка на адмінмежі Херсонської та Миколаївської областей.

Крім цього, наші воїни підняли українських прапор у селі Станіслав на Херсонщині. Цей населений пункт розміщений на березі Дніпровського лиману. Місцеві жителі радо зустріли ЗСУ та заспівали гімн України.

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