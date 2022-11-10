За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби ЗСУ мають значні успіхи на напрямках Петропавлівка-Новорайськ та Первомайське-Херсон.
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ЗСУ звільнили 12 пунктів на Херсонщині
Впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ та взяли там під контроль 6 населених пунктів.
Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.
У які населені пункти зайшли ЗСУ
- Раніше повідомлялося, що ЗСУ зайшли у ще 4 населені пункти на Півдні.
- Синьо-жовтий стяг замайорів у селі Павлівка на Миколаївщині. Місцеві мешканці з оплесками, обіймами та квітами зустріли українських захисників. Село розташоване поблизу Снігурівки, про звільнення якої стало відомо раніше.
- Також сили спеціальних операцій звільнили села Євгенівка та Бобровий Кут, які теж неподалік міста Снігурівка на адмінмежі Херсонської та Миколаївської областей.
- Крім цього, наші воїни підняли українських прапор у селі Станіслав на Херсонщині. Цей населений пункт розміщений на березі Дніпровського лиману. Місцеві жителі радо зустріли ЗСУ та заспівали гімн України.
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