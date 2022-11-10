Відповідні відео опублікували у мережі українські військові. Наші захисники звільнили населені пункти на межі Миколаївщини та Херсонщини, один з яких – на березі Дніпровського лиману, повідомляє 24 канал.

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У які населені пункти зайшли українські війська

Збройні Сили України зайшли у село Павлівка на Миколаївщині. Місцеві мешканці з оплесками, обіймами та квітами зустріли наших воїнів.

ЗСУ в Павлівці: дивіться відео

Село розташоване поблизу Снігурівки, про звільнення якої стало відомо раніше.

Павлівка на карті