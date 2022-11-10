Відповідні відео опублікували у мережі українські військові. Наші захисники звільнили населені пункти на межі Миколаївщини та Херсонщини, один з яких – на березі Дніпровського лиману, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Це був жах: люди на деокупованій Херсонщині зі сльозами зустрічають ЗСУ
У які населені пункти зайшли українські війська
Збройні Сили України зайшли у село Павлівка на Миколаївщині. Місцеві мешканці з оплесками, обіймами та квітами зустріли наших воїнів.
ЗСУ в Павлівці: дивіться відео
Село розташоване поблизу Снігурівки, про звільнення якої стало відомо раніше.
Павлівка на карті