На сегодняшний день нельзя говорить о том, что Украина пытается форсировать процесс деоккупации правого берега Днепра, учитывая ряд рисков. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Особенности ухода оккупантов

Эксперт отметил, что для освобождения Правобережья Херсонщины "потребуется столько времени, сколько нужно".

Есть ряд особенностей того, как будет происходить отступление россиян. ВСУ нужно время, чтобы двигаться – не спеша и осторожно, учитывая все возможные риски и неприятные "сюрпризы" от врага, в том числе заминированные объекты и остатки диверсионных групп или просто не успевающих отходить подразделений.

– объяснил обозреватель.

По его словам, также важно, насколько будут быстро отходить российские войска, и будут ли ВСУ давать им отходить с Правобережья.

"Я думаю, что им никто не позволит устроить какую-то легкую прогулку, когда они смогут медленно и как себе захотят, через какие-то средства отступать. То есть отходить они будут очевидно с боями, а наши силы будут наносить поражения и делать так, чтобы как можно больше их сил и техники не могли быть переправлены", – добавил специалист.

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По мнению аналитика, в дальнейшем Россия может использовать остатки своих войск и техники на других направлениях, поэтому ВСУ важно уничтожить как можно больше оккупантов именно на Правобережье.

"То есть никто не будет давать им просто так отойти. Здесь трудно давать временные прогнозы, поэтому лучше удержаться. В общем, столько нужно, сколько нужно", – подчеркнул Мусиенко.

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Что будет после деоккупации Правобережья

Обозреватель указал, что ВСУ следует ожидать много "сюрпризов", которые могут оставить оккупанты, когда будут отступать.

Оккупанты могут минировать все за собой. В конце концов, это для нас не удивительно. В Киевской и Черниговской областях они оставляли после себя много заминированных дорог и жилых домов. То же самое они оставляли на Харьковщине. То есть где угодно, где враг находился, откуда отступает и убегает – он оставляет вот такие довольно неприятные "ловушки" и "сюрпризы",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, есть риск того, что Россия может подтянуть артиллерию на левом берегу, чтобы оттуда обстреливать правый берег Херсонщины – куда они могут доставать.

"Но не только россияне могут подтянуть артиллерией, но и ВСУ могут подтянуть свои средства, в частности "хаймарсы", ствольную артиллерию. Рубеж уменьшается, бить можно фактически до перешейка с временно оккупированным Крымом. Поэтому противнику никто не даст просто так бесконтрольно пытаться стирать с лица земли украинский Херсон или другие населенные пункты", – резюмировал аналитик.

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