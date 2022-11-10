На сьогодні не можна говорити про те, що Україна намагається форсувати процес деокупації правого берега Дніпра, зважаючи на низку ризиків. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Особливості відходу окупантів

Експерт зазначив, що для звільнення Правобережжя Херсонщини "знадобиться стільки часу, скільки потрібно".

Є низка особливостей того, як відбуватиметься відхід росіян. ЗСУ потрібен час, щоб рухатися – не поспішаючи й обережно, зважаючи на всі можливі ризики й неприємні "сюрпризи" від ворога, в тому числі заміновані об'єкти й залишки диверсійних груп чи просто тих підрозділів, які не встигають відходити,

– пояснив оглядач.

За його словами, також важливо, наскільки швидко відходитимуть російські війська, і чи даватимуть ЗСУ їм відходити з Правобережжя.

"Я думаю, що їм ніхто не дозволить влаштувати якусь легку прогулянку, коли вони зможуть повільно і як собі захочуть, через якісь засоби відступати. Тобто відходити вони будуть очевидно з боями, а наші сили наноситимуть ураження й робитимуть так, щоб якомога більше їхніх сил і техніки не могли бути переправлені", – додав фахівець.

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На думку аналітика, надалі Росія може використати залишки своїх військ та техніки на інших напрямках, тому ЗСУ важливо знищити якомога більше окупантів саме на Правобережжі.

"Тобто ніхто не буде давати їм просто так відійти. Тут важко давати часові прогнози, тому краще утриматись. Загалом: стільки треба, скільки потрібно", – наголосив Мусієнко.

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Що буде після деокупації Правобережжя

Оглядач вказав, що ЗСУ слід очікувати багато "сюрпризів", які можуть залишити окупанти, коли відступатимуть.

Окупанти можуть мінувати усе за собою. Зрештою, це для нас не дивина. На Київщині та Чернігівщині вони залишали після себе багато замінованих доріг та житлових будинків. Те ж саме вони залишали на Харківщині. Тобто будь-де, де ворог перебував, звідки відступає і тікає – він залишає ось такі доволі неприємні "пастки" і "сюрпризи",

– наголосив експерт.

З його слів, також є ризик того, що Росія може підтягнути артилерію на лівому березі, щоб звідти обстрілювати правий берег Херсонщини – куди вони можуть діставати.

"Але не лише росіяни можуть підтягнути артилерією, а й ЗСУ можуть підтягнути свої засоби, зокрема "хаймарси", ствольну артилерію. Рубіж зменшується, бити можна фактично до перешийка з тимчасово окупованим Кримом. Тому противнику ніхто не дасть просто так безконтрольно намагатися стирати з лиця землі український Херсон чи інші населені пункти", – резюмував аналітик.

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