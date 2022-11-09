Відповідну заяву озвучив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. У розвідці також пояснили, чому окупанти евакуювали мирних жителів.

Увага ЗСУ витримають певну паузу, окупанти готуються до здачі, – військовий про звільнення Херсонщини

Передусім – з корисливою метою. Так, за словами Скібіцького окупанти переслідували три мети:

По-перше, тому що так легше вести бойові дії.

По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ЗСУ отримують від партизанів.

По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу – депортація населення.

У Херсоні перебуває до 50 тисяч окупантів

При цьому він розповів, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч окупантів, і українським військам буде потрібен час, щоб відбити його.

Раніше, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов також пояснював, що велика частина сил Росії, що перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини – це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота.

За оцінкою головного розвідника, це найбільш боєздатні підрозділи, які є в Росії.

Останні новини про контрнаступ на Херсон

Росіяни знищили всі переправи через Інгулець та самі заявили, що чекають на ЗСУ.

На території самого Херсона майже всюди зникли російські прапори-ганчірки. Це доволі підозріло, враховуючи той факт, що окупанти намагаються тулити свої ганчірки в кожен куток окупованої території.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань підтвердив, що Херсон вже четверту добу перебуває без світла та зв'язку.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що з окупованого Херсона втекли окупаційні "чиновники", а також колаборанти.

Водночас, ймовірно, інформація, що росіяни масово тікають з Херсонщини – неправдива. Вони дійсно виводять регулярні війська, але закидають туди мобілізованих.

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