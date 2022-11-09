Соответствующее заявление озвучил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. В разведке также объяснили, почему оккупанты эвакуировали мирных жителей.

Внимание ВСУ выдержат определенную паузу, оккупанты готовятся к сдаче, – военный об освобождении Херсонщины

Прежде всего – с корыстной целью. Так, по словам Скибицкого, оккупанты преследовали три цели:

Во-первых, потому что так легче вести боевые действия.

Во-вторых, чтобы отсечь информацию, которую мы получаем от партизан.

В-третьих, потому что они придерживаются принципа Советского Союза – депортация населения.

В Херсоне находится до 50 тысяч оккупантов

При этом он рассказал, что Херсон обороняют от 30 до 50 тысяч оккупантов, и украинским войскам потребуется время, чтобы отбить его.

Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов также объяснял, что большая часть сил России, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонской области – это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота.

По оценке главного разведчика, это наиболее боеспособные подразделения, которые есть в России.

Последние новости о контрнаступлении на Херсон

Россияне уничтожили все переправы через Ингулец и сами заявили, что ждут ВСУ.

На территории самого Херсона почти повсюду исчезли российские флаги-тряпки. Это довольно подозрительно, учитывая тот факт, что оккупанты пытаются тулить свои тряпки в каждый уголок оккупированной территории.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань подтвердил, что Херсон уже четвертые сутки находится без света и связи.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что из оккупированного Херсона сбежали оккупационные "чиновники", а также коллаборанты.

В то же время, вероятно, информация, что россияне массово бегут из Херсонской области – ложная. Они действительно выводят регулярные войска, но забрасывают туда мобилизованных.

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