Соответствующее заявление озвучил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. В разведке также объяснили, почему оккупанты эвакуировали мирных жителей.

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Прежде всего – с корыстной целью. Так, по словам Скибицкого, оккупанты преследовали три цели:

  • Во-первых, потому что так легче вести боевые действия.
  • Во-вторых, чтобы отсечь информацию, которую мы получаем от партизан.
  • В-третьих, потому что они придерживаются принципа Советского Союза – депортация населения.

В Херсоне находится до 50 тысяч оккупантов

При этом он рассказал, что Херсон обороняют от 30 до 50 тысяч оккупантов, и украинским войскам потребуется время, чтобы отбить его.

Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов также объяснял, что большая часть сил России, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонской области – это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота.

По оценке главного разведчика, это наиболее боеспособные подразделения, которые есть в России.

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