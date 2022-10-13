Поразка росіян на цьому напрямку фундаментально підірве їхні плани у війні. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Ключовий напрямок
Експерт зазначив, що обстріли Запоріжжя є навіть не відволікаючим маневром, а спробою завдати попереджувального удару по ЗСУ.
Росія дуже боїться, що ЗСУ можуть розпочати наступ на Запорізькому напрямку. Річ у тому, що цей напрямок найважливіший серед усіх напрямків, які є на сьогодні на лінії фронту. Успіхи ЗСУ на ньому повністю нівелюють всю кампанію, яку розпочав Путін у лютому проти України,
– пояснив оглядач.
За його словами, все тому, що наступ на Мелітополь означатиме, зокрема:
- звільнення міста Енергодар та Запорізької АЕС;
- звільнення Північнокримського каналу;
- вихід ЗСУ на Кримський перешийок.
"Це також означатиме повну ліквідацію сухопутного коридору в Крим, який сьогодні тимчасово "пробила" Росія. Тому вони намагаються завдавати вогневих ударів по Запоріжжю та всьому напрямку. Вони бояться, щоб ЗСУ не розпочали там контрнаступ", – додав Жданов.
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Чи можливий наступ окупантів
Фахівець підкреслив, що говорити про російський наступ на сьогодні зарано.
Вони не мають сил і засобів для наступу. Якщо вони впораються з мобілізацією та нарощуватимуть свої зусилля та війська, тоді ми про це можемо поговорити у грудні або ж після Нового року,
– вказав аналітик.
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