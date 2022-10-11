Перші деталі ворожого обстрілу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Він наголосив, що російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії.

Прильоти прийшлися в місто Оріхів та населений пункт Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані,

– сказав Тимошенко.

За його словами, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух сказав, що під час виконання робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж – Дмитро Стариченко та Роман Мельник. Ще двоє – Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв з пораненнями евакуйовані до госпіталю.

"Тож героїзм буває не лише на полі бою. Іноді він полягає у тому, щоб сумлінно робити свою справу. Україна не забуде своїх героїв", – підкреслив він.

Обстріл Запоріжжя 11 жовтня: головне

Росія знову атакували Запоріжжя орієнтовно о 6 ранку 11 жовтня. Вороги вдарили по дитячому садочку, автосалоні та багатоповерхівках. Відповідну інформацію повідомили правоохоронці. За їхніми даними, подекуди виникли пожежі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що 11 жовтня від ворожого удару постраждали 8 багатоквартирних будинків.

Зауважимо, що у ніч проти 11 жовтня російські окупанти обстріляли населені пункти Пологівського та Василівського районів. Окрім того, з реактивної системи залпового вогню та артилерії били по Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Омельнику, Малинівці, Успенівці, Полтавці, Дорожнянці, Новомиколаївці, Новоданилівці, Новоандріївці, Темирівці, Ольгівському, Білогір’ї, Чарівному, Червоному, Малих Щербаках.

Навіщо Путін влаштував масований ракетний обстріл України

Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що масований ракетний обстріл України Владіміру Путіну був необхідний для того, щоб змінити суспільну думку в Росії і фактично виконати вимоги своїх пропагандистів. Однак насправді жодних цілей диктатор не досягнув.

Арестович розповів, що Путін шукав привід для ескалації. Вона йому потрібна для того, щоб упоратись з суспільною думкою у себе у країні, продемонструвати впевненість і волю до перемоги. Також Путін розширив агресію ще на 8 областей, 16 міст. Однак це чергова дурість у їхньому виконані. Вони влупили приблизно 300 мільйонів доларів за добу, приблизно 200 мільйонів було збито.

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