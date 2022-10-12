Чоловіка, жінку та їхню доньку довелося витягувати з-під знищеного російськими військовими будинку. Сім'я ховалася від ракет у погребі, однак, конструкція не витримала удару.

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Черговий терористичний акт бійців Путіна на Запоріжжі

Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя вночі 12 жовтня. В одному з селищ внаслідок удару зруйновано будинок та господарські споруди.

Аби врятувати місцевих жителів, рятувальникам за допомогою спецобладнання довелося терміново розбирати завали. Спочатку витягли дівчинку, далі – жінку та чоловіка.

На щастя, обійшлося без жертв. Допомога медиків врятованій сім'ї не знадобилася. У ДСНС також повідомили, що на місці удару працювали 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Як запорізьку сім'ю витягували з-під завалів: дивіться відео

Зверніть увагу! Окупанти обстрілюють Запоріжжя щодня. Наймасовіше – 11 жовтня. Росіяни вдарили понад 10 ракетами по дитсадку, автосалону та багатоповерхівках.

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Ракети знищили спортивний майданчик та вибили вікна у будинках

Секретар Запорізької міськради повідомив, що окупанти також "демілітаризували" футбольний майданчик. Тепер на його місці величезна вирва. На щастя, без загиблих постраждалих.

Ракета просто дивом не влучила в будинок і не повбивала людей. У трьох прилеглих багатоповерхівках, у двох закладах освіти та в медичному закладі повилітали вікна,

– зазначив Анатолій Куртєв.



Від російських обстрілів у будинках на Запоріжжі повилітали вікна / Фото Запорізької міськради



Вирва і залишки російської ракети на спортивному майданчику / Фото Запорізької міськради

Важливо! Мешканці Запоріжжя можуть повідомити про пошкодження свого будинку, зателефонувавши за номерами: 15-80 (зі стаціонарних телефонів) або 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80.

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