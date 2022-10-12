Чоловіка, жінку та їхню доньку довелося витягувати з-під знищеного російськими військовими будинку. Сім'я ховалася від ракет у погребі, однак, конструкція не витримала удару.
Важливо ЗСУ остаточно звільнили 5 населених пунктів на Херсонщині: показуємо їх на карті
Черговий терористичний акт бійців Путіна на Запоріжжі
Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя вночі 12 жовтня. В одному з селищ внаслідок удару зруйновано будинок та господарські споруди.
Аби врятувати місцевих жителів, рятувальникам за допомогою спецобладнання довелося терміново розбирати завали. Спочатку витягли дівчинку, далі – жінку та чоловіка.
На щастя, обійшлося без жертв. Допомога медиків врятованій сім'ї не знадобилася. У ДСНС також повідомили, що на місці удару працювали 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Як запорізьку сім'ю витягували з-під завалів: дивіться відео
До речі Запорізька АЕС знову на дизель-генераторах: росіяни пошкодили підстанцію ракетами
Ракети знищили спортивний майданчик та вибили вікна у будинках
Секретар Запорізької міськради повідомив, що окупанти також "демілітаризували" футбольний майданчик. Тепер на його місці величезна вирва. На щастя, без загиблих постраждалих.
Ракета просто дивом не влучила в будинок і не повбивала людей. У трьох прилеглих багатоповерхівках, у двох закладах освіти та в медичному закладі повилітали вікна,
– зазначив Анатолій Куртєв.
Від російських обстрілів у будинках на Запоріжжі повилітали вікна / Фото Запорізької міськради
Вирва і залишки російської ракети на спортивному майданчику / Фото Запорізької міськради
Вас може зацікавити – Українські захисники потужно відповіли окупантам на масовані атаки: дивіться відео