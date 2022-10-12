Мужчину, женщину и их дочь пришлось вытаскивать из-под уничтоженного российскими военными дома. Семья пряталась от ракет в погребе, однако, конструкция не выдержала удара.
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Очередной террористический акт бойцов Путина на Запорожье
Оккупанты обстреляли Запорожье и пригород ночью 12 октября. В одном из поселков в результате удара разрушены дом и хозяйственные постройки.
Чтобы спасти местных жителей, спасателям с помощью спецоборудования пришлось срочно разбирать завалы. Сначала вытащили девочку, дальше – женщину и мужчину.
К счастью, обошлось без жертв. Помощь медиков спасенной семье не понадобилась. В ГСЧС также сообщили, что на месте удара работали 11 спасателей и две единицы спецтехники.
Как запорожскую семью вытаскивали из-под завалов: смотрите видео
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Ракеты уничтожили спортивную площадку и выбили окна в домах
Секретарь Запорожского горсовета сообщил, что оккупанты также "демилитаризовали" футбольную площадку. Теперь на его месте огромная воронка. К счастью, без погибших пострадавших.
Ракета просто чудом не попала в дом и не убила людей. В трех прилегающих многоэтажках, в двух учебных заведениях и в медицинском заведении вылетели окна,
– отметил Анатолий Куртев.
От российских обстрелов в домах на Запорожье повылетали окна / Фото Запорожского горсовета
Воронка и остатки российской ракеты на спортивной площадке / Фото Запорожского горсовета
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