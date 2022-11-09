Перебування в Херсоні є дуже небезпечним для мешканців. Про це заявив командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр".
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Херсон можуть "зрівняти із землею"
За його словами, після деокупації Херсон буде у небезпеці. Коли останній російський солдат залишить місто, почнуться серйозні артилерійські дуелі.
Ворог, зайнявши лівий берег Дніпра як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон із землею. Зробить жорстокіше, ніж із Маріуполем,
– попередив "Мадяр".
Річ у тім, що обласний центр розташований південною стороною вздовж берега Дніпра. Таким чином він буде, як на долоні, в окупантів. Тому військовий закликав людей якнайшвидше виїхати з міста.
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Вірити заявам росіян не варто
Суровікін разом з Шойгу 9 листопада заявили, що відводять війська з правого берега Херсонщини на лівий. Втім, заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до будь-яких дій з їхнього боку.
Українці, за її словами, мусять бути терплячими і чекати офіційних повідомлень Генштабу. ЗСУ просуваються, витісняючи ворога на всіх ділянках фронту. Зокрема, й на Півдні.
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