Пребывание в Херсоне очень опасно для жителей. Об этом заявил командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

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Херсон могут "уравнять с землей"

По его словам, после деоккупации Херсон будет в опасности. Когда последний русский солдат покинет город, начнутся серьезные артиллерийские дуэли.

Враг, заняв левый берег Днепра как оборонительный плацдарм, через несколько месяцев сравняет Херсон с землей. Сделает более жестоко, чем с Мариуполем,

– предупредил "Мадьяр".

Дело в том, что областной центр расположен южной стороной вдоль берега Днепра. Таким образом он будет, как на ладони, у кафиров. Поэтому военный призвал людей как можно быстрее уехать из города.

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Верить заявлениям россиян не стоит

Суровикин вместе с Шойгу 9 ноября заявили, что отводят войска с правого берега Херсонщины на левый. Впрочем, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовым к любым действиям с их стороны.

Украинцы, по ее словам, должны быть терпеливы и ждать официальных сообщений Генштаба. ВСУ продвигаются, вытесняя врага на всех участках фронта. В частности, и на Юге.

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