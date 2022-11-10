Відповідне відео поширив активіст Сергій Стерненко. Він також написав про звільнення Борозенського. Проте офіційної інформації від Генштабу ЗСУ станом на 15 годину 10 листопада не надходило. Перед цим ЗМІ напали про звільнення Брускинського.

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ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині

28 бригада, Киселівка, сільрада… Це Херсонська область, Херсонський район, Чорнобаївська сільська рада,

– сказав військовий.

Також український військовий розповів, що разом з 28-ю окремою механізованою бригадою імені Лицарів Зимового Походу є 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського.

ЗСУ звільнили нове село на Херсонщині: дивіться відео

https://24tv.ua/zmi-povidomlyayut-pro-zvilnennya-bruskinskogo-hersonshhini-pokazuyemo_n2195445