Про це заявив заступник глави Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.
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Громов зазначив, що ЗСУ клаптик за клаптиком звільняють наші землі від окупантів. Однак з моменту входження наших бійців до населеного пункту і до закріплення у них ЗСУ має пройти певний час. Громов порадив стежити за офіційною інформацією від Генштабу.
Як розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, звільнення населеного пункту – це комплекс великих заходів, пов'язаних, зокрема і з безпекою як військових, так і цивільних.
Треба усвідомлювати, що ворог надто близько і б'є дуже потужно. До прикладу, Береслав, який звільнили ще у жовтні, зараз перебуває під потужним вогнем. Тому слід дочекатися моменту, коли заходи будуть виконані повною мірою і ми зможемо закріпитися,
– додала Гуменюк.
Снігурівка, яку звільнили ЗСУ: карта
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на тлі інформації про звільнення Снігурівки заявив, що все ж таки варто дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ. Але зараз представники влади району вже близько та готують допомогу для міста.
Щоб не відкривати всіх карт: ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, "Старлінками", генераторами. Ми відразу надсилатимемо допомогу людям, які довго були під окупацією. Я теж хочу з вами всім поділитися, але маю чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все гаразд,
– сказав він.
Кім уточнив, що гуманітарну допомогу до Снігурівки планують відправити завтра вранці.
Звільнення Півдня України: головне
- Українські військові 10 листопада повідомили про звільнення від російських окупантів населеного пункту Снігурівка Миколаївської області.
- Напередодні, 9 листопада, стало відомо, що Росія збирається відвести свої війська з Херсона та "зайняти оборону лівим берегом річки Дніпро в Херсонській області".
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Півдні, заявив, що ніхто не робить "жестів доброї волі", все виборюють ЗСУ в битвах з ворогом.
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