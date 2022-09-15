Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він наголосив, що станом на 15 вересня Киселівку не звільнили від окупантів.

До речі Нема успіхів справжніх – то треба вигадати: росіяни "перемогли" примарний десант на Херсонщині

"Ця інформація (деокупація Киселівки – 24 канал) неправдива. Киселівка там, де була раніше, – в "сірій зоні". За неї б'ються", – заявив Кім.

Зауважте! Раніше голова Херсонської облради повідомив про звільнення Киселівки.

Як деокупувати Херсон з меншими втратами

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що росіяни все ще постачають техніку та боєприпаси через окупований Крим на Херсонщину. Він зазначив, що перешийок з півострова необхідно взяти під вогневий контроль. Для цього українським захисникам потрібно деокупувати Берислав. Відтак, до шляху постачання ворожої зброї залишиться 80 кілометрів.

За словами Нарожного, час на нашому боці щодо звільнення Херсонщини. Не потрібно йти в атаку й жертвувати українськими військовими.

"Ми можемо дістати до цілі HIMARS та боєприпасами, які в нас є", – додав експерт.

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