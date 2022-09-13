Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, в окупантів і до контрнаступу ЗСУ було не так багато військ.

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А зараз, як сказав Кім, окупанти зовсім похнюпилися. Це проявляється у тому, що тільки-но хтось може втекти, вони обов'язково це роблять – правдами і неправдами.

Вони оформлюють документи, "затримки", намагаються бути на лівому березі Дніпра. Тобто кількість військових, які там не в окопі, а обслуговують російську окупаційну армію на лівому боці, збільшується, а на правому зменшується. Вони всі дуже хочуть побути на тому березі і не спішать сюди,

— сказав Віталій Кім.

Він додав, що російські військові обдумують різні варіанти втечі. Зокрема:

ховають у цивільних машинах,

відбирають у цивільних велосипеди, техніку та солярку,

роблять собі резерв для того, щоб можна було втекти.

"Вони розуміють, що російське командування та телевізор їм бреше. Вони зараз роздивляються варіанти, бачать, як було у Харкові, й вони готуються (тікати – 24 канал) чи пішки, чи на машині, чи велосипеді їхати, вони особисто собі готують шляхи", – розповів голова ОВА.

Яка обстановка на Півдні

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився інформацією, що з тимчасово захопленої Снігурівки тікають колаборанти та представники окупаційної влади. Також стало відомо, що Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів в Херсонській області:

Високопілля,

Нововознесенське,

Білогірка,

Миролюбівка,

Сухий Ставок.

Станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів, а ЗСУ звільнили 13 населених пунктів від окупантів, повідомив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Як Віталій Кім охарактеризував наступ ЗСУ на Півдні: дивіться відео