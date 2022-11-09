Росіяни можуть застосувати до 30 тисяч військових, щоб посилити тиск на позиції ЗСУ. Про це 24 каналу розповів народний депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.

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Нардеп зазначив, що окупанти можуть для себе вирішити організувати свою оборону по Дніпру. Річка може стати логічним роздільним "кордоном", який важко форсувати й легко втримувати.

Може бути таке, що росіяни почнуть "продавлювати" по Дніпру вгору – на Запорізькому напрямку. Вони можуть використати 20 – 30 тисяч військових для наступу. Тому Запоріжжя може бути під загрозою і потрібно бути уважними як на Херсонщині, так і на Запорізькому напрямку,

– пояснив Костенко.

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За його словами, перейшовши на лівий берег Дніпра, окупанти, за деякими даними, вже виставили 15-кілометрову оборонну лінію від зрізу води річки. Туди вони звозять доти й починають будувати фортифікаційні укріплення.



Костенко констатує, що Дніпро – це природна перешкода, яка є досить ефективною для ведення оборони противником.

"Але це війна і тут рішення можуть змінюватися. Можливо завтра ситуація зміниться. Поки я бачу загрозу для Запоріжжя", – резюмував військовий.

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