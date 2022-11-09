Росіяни можуть застосувати до 30 тисяч військових, щоб посилити тиск на позиції ЗСУ. Про це 24 каналу розповів народний депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.
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Нардеп зазначив, що окупанти можуть для себе вирішити організувати свою оборону по Дніпру. Річка може стати логічним роздільним "кордоном", який важко форсувати й легко втримувати.
Може бути таке, що росіяни почнуть "продавлювати" по Дніпру вгору – на Запорізькому напрямку. Вони можуть використати 20 – 30 тисяч військових для наступу. Тому Запоріжжя може бути під загрозою і потрібно бути уважними як на Херсонщині, так і на Запорізькому напрямку,
– пояснив Костенко.
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За його словами, перейшовши на лівий берег Дніпра, окупанти, за деякими даними, вже виставили 15-кілометрову оборонну лінію від зрізу води річки. Туди вони звозять доти й починають будувати фортифікаційні укріплення.
Костенко констатує, що Дніпро – це природна перешкода, яка є досить ефективною для ведення оборони противником.
"Але це війна і тут рішення можуть змінюватися. Можливо завтра ситуація зміниться. Поки я бачу загрозу для Запоріжжя", – резюмував військовий.
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Ситуація на Херсонщині: що відомо
- На сьогодні російських військових стає все менше на Правобережжі Херсонщини. Все вказує на те, що вони готуються відійти на лівий берег.
- Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Вони відводять війська на лівий берег Дніпра.
- Також в одній із заяв окупанти повідомили, що евакуювали 115 тисяч осіб з Херсонської області. В росЗМІ заявляють, що це всі охочі, втім, очевидно, що такі дії були вчинені насильно. Росія продовжує чинити злочини проти цивільних українців.
- Водночас у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm припускають, що Суровікін переконав Шойгу розіграти цілу виставу по ролях з доповіддю і заявами про "жест доброї волі" з Херсону і правого берега Дніпра.
- В організації додали, що навіть вбили колаборанта Стремоусова, щоб їм хоч трохи повірили, така собі "військова хитрість" на мінімалках.
- Крім того, ЗСУ потрібен час, щоб відбити тимчасово окупований Херсон. Головне управління розвідки заявило, що бої можуть бути тривалими.
- Збройні Сили продовжують рішучий контрнаступ на Херсонщині та звільняють населені пункти від ворога. Наші військові уже в селі Правдиному, що недалеко від обласного центру.
- Схоже, що ворожа абревіатура СВО, яка начебто розшифровувалась як "спєциальная воєнная опєрация", насправді означає "СВОрачиваємся". Саме це лінгвістичне новоутворення якнайкраще уособлює те, що роблять окупанти на Півдні нашої держави.
- Однак в Офісі Президента наголосили, що все може бути не так, як здається на перший погляд. Заява про "відступ" окупантів може бути вкидом в інформаційне поле. Про це не варто забувати.