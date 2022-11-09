Після втрати Херсона кількість "захоплених" обласних центрів за 8 місяців війни сягне позначки нуль. У мережі традиційно створили нову порцію жартів щодо цієї теми, передає 24 канал.

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Від'ємний "наступ" з Херсона

Командувач військ окупантів Сергій Суровікін 9 листопада заявив, що Росія виводить свої війська з Херсона. Шойгу з ним погодився. До речі, у мережу "злили" ексклюзивне відео їхніх домовленостей.

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Крім того, нарешті стало зрозуміло, що означають абревіатури та символи окупантів, з якими вони прийшли воювати проти українців.



Успіхи росіян за 8 місяців війни / Фото з твітера



Розшифрування абревіатур окупантів / Фото з твітера



Що означають символи окупантів / Фото з твітера "Голова ОСББ"

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Що лишається з Росією / Фото з твітера

Втім, українців закликають потерпіти, оскільки військові просили тиші щодо Херсона. Слід вірити в ЗСУ і не кажзати "гоп" раніше за наших захисників.



Натяки / Фото Олександра Грехова

А Буданов ж казав

У мережі згадали, що глава ГУР Міноборони Кирило Буданов ще раніше казав, що Херсон можуть звільнити до кінця листопада. Таким чином це може бути ще один плюс в скарбничку його прогнозів, які збулись.

Інші також попереджали, за яких умов можуть звільнити Херсон. Не помились.



Стрємоуов теж виявився "пророком" / Скриншот зі сторінки Дениса Жупника

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