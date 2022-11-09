После потери Херсона количество "захваченных" областных центров за 8 месяцев войны достигнет отметки ноль. В сети традиционно была создана новая порция шуток по этой теме, передает 24 канал.

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Отрицательное "наступление" из Херсона

Командующий войсками оккупантов Сергей Суровикин 9 ноября заявил, что Россия выводит свои войска из Херсона. Шойгу с ним согласился. Кстати, в сеть "слили" эксклюзивное видео их договоренностей.

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Кроме того, стало ясно, что означают аббревиатуры и символы оккупантов, с которыми они пришли воевать против украинцев.



Успехи россиян за 8 месяцев войны / Фото из твиттера



Расшифровка аббревиатур оккупантов / Фото из твиттера



Что означают символы оккупантов / Фото из твиттера "Глава ОСМД"

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Что остается с Россией / Фото из твиттера

Впрочем, украинцев призывают потерпеть, поскольку военные просили тишины по Херсону. Следует верить в ВСУ и не говорить "гоп" раньше наших защитников.



Намеки / Фото Александра Грехова

А Буданов же говорил

В сети упомянули, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов еще раньше говорил, что Херсон могут освободить до конца ноября. Таким образом это может быть еще один плюс в копилку его сбывшихся прогнозов.

Другие также предупреждали, при каких условиях могут уволить Херсон. Не ошиблись.



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