Россияне могут применить до 30 тысяч военных, чтобы усилить давление на позиции ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.

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Нардеп отметил, что оккупанты могут для себя решить организовать свою оборону по Днепру. Река может стать логической раздельной "границей", которую трудно форсировать и легко удерживать.

Может быть, что россияне начнут "продавливать" по Днепру вверх – на Запорожском направлении. Они могут использовать 20-30 тысяч военных для наступления. Поэтому Запорожье может быть под угрозой и нужно быть внимательными как на Херсонщине, так и на Запорожском направлении,

– объяснил Костенко.

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По его словам, перейдя на левый берег Днепра, оккупанты, по некоторым данным, уже выставили 15-километровую оборонительную линию от среза воды реки. Туда они свозят доты и начинают строить фортификационные укрепления.



Костенко констатирует, что Днепр – это природное препятствие, которое достаточно эффективно для ведения обороны противником.

"Но это война и здесь решения могут меняться. Возможно, завтра ситуация изменится. Пока я вижу угрозу для Запорожья", – резюмировал военный.

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