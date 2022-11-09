Ситуация для оккупантов в Херсоне обостряется еще и потому, что к ним постоянно прилетает "хлопок". Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Россияне готовятся к отступлению

Депутат отметил, что россияне активно строят "линии обороны" на Левобережье Днепра, а не на правом берегу. Возле Херсона "линии обороны" наблюдаются у объездной дороги и в селе Надднепрянском.

Недалеко от рынка "Молодежный" возле моста к селу Надднепрянское есть кафе "Фарис". Там размещались оккупанты и всегда сходились туда на обед. Как раз в обед вчера там был очень мощный "хлопок". Местные из Зеленовки говорят, что части оккупантов висели по всем деревьям посадок, что вблизи того кафе,

– рассказал Хлань.

По его словам, возле Херсона оккупанты построили оборонительные укрепления для обеспечения отхода "линии фронта" и чтобы организовать себе пункты прикрытия.

"Сам город Херсон пустынный: света нет четвертые сутки, интернет появляется. Наши операторы смогли восстановить интернет и обеспечивают его по несколько часов с помощью дизель-генераторов. Ситуация критическая в том, что электроэнергия влечет за собой невозможность хранения скоропортящихся продуктов, в том числе мясных и молочных", – добавил военный.

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Херсон на "самообеспечении"

Хлань указал, что на сегодняшний день Херсонщина переходит на самообеспечение. Поэтому как придомовые хозяйства, которые находятся в окрестностях Херсона, так и мелкие предприниматели – фактически обеспечивают продовольственную безопасность города.

Ситуация критическая и тем, что нет отопления и сейчас уже наблюдаются ночные заморозки. Какова бы ни была ситуация, люди живут надеждой освобождения и понимают, что это уже произойдет вскоре,

– подчеркнул депутат.

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Хлань заверил, что по Херсону ходят российские военные исключительно в гражданской одежде, поэтому херсонцы говорят, что их почти нет.

"Город напоминает больше "серую зону", поскольку рашистов больше не видно. Никто не понимает их настроений, потому что их трудно найти. Те решисты, которые есть по селам, они там преимущественно водку ищут и поесть. Также они хотят "сохранить свою шкуру", потому что понимают, что им там недолго осталось", – констатировал военный.

По его мнению, этих оккупантов либо "задвухсотят", либо они успеют сбежать за Днепр, где уже успели "обустроить фортификационные сооружения".

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