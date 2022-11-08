Чтобы решить проблему "зубов дракона", ВСУ должны использовать дистанционные или прямые инструменты для того, чтобы прорывать такую оборону врага. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что бетонные "пирамидки", которые россияне ставят на так называемых "оборонных линиях", могут временно задержать наступление ВСУ.

Если атака идет с поддержкой бронетехники, они могут ее только задержать. Для этого нужно делать "проходы" в этих заграждениях, в том числе дистанционно – с помощью артиллерии или бронеобъектами – через навесное оборудование,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, такое оборудование есть и для танков. В то же время есть инженерные автомобили разграждения, которые могут продвигаться и делать так называемые "проходы".

"Это задерживает силы и дает преимущество противнику в том, что пока идет "задержка" – проходит перенастройка боевого порядка для "прохода" в этих узких местах и туда сосредотачивается огонь. Это препятствия, но есть способы их преодоления", – резюмировал Жданов.

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