Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, это не показуха. Захватчики действительно начали строить военные базы и укрепления еще с октября, чего не фиксировали в предыдущие месяцы.

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Понимают, что когда-нибудь ВСУ придут на эти территории

Понятно, что так они пытаются уберечься от контрнаступления ВСУ на эти территории, которое обязательно произойдет в будущем. Насколько эффективны эти укрепления – покажут сами бои.

Они понимают, что есть Угледар. И могут ожидать наступление с этого направления, которое будет опускаться до Мариуполя. Другое направление – Мелитополь – Бердянск. Если мы продвинемся в Запорожской области, то тоже будем идти в сторону Мариуполя,

– подчеркнул Андрющенко.

Кроме того, после подрыва Крымского моста Мариуполь стал важной логистической цепочкой для оккупантов. Поэтому его тоже начали укреплять.

Интересно, что россиянам там не хватает людей для собственных нужд. Им пришлось снимать охрану на некоторых объектах, среди которых были и оккупационные администрации. Этот контингент могли бросить на фронт. Из-за этого, что интересно, сейчас практически не охраняют местный порт, куда недавно зашли два судна с лекарством и зимней формой для оккупантов.

Также россияне начали регулярно перевозить грузы через Мариуполь. Техника едет с территории России и уже в самом городе "дробится". Одна часть едет в сторону Запорожской и Херсонской областей, другая – на север Донецкой области.

Как отметил Андрющенко, направление из поселка Никольского в Запорожскую область не слишком загружено. Интенсивное движение идет в сторону Мелитополя, Бердянска, Крыма и Херсона. Отслеживать эти потоки колонн чрезвычайно полезно, ведь тогда можно спрогнозировать, где именно оккупанты пытаются усилить группировку.

Обычно оккупанты перевозят в колоннах живую силу и военную технику. Также в городе регулярно летает вражеская авиация то в сторону Донецкой области, то в сторону Запорожской.

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Напомним, 8 ноября во временно оккупированном поселке Никольском, который расположен в 15 километрах от Мариуполя, были слышны три мощных взрыва. Позже, как сообщил Петр Андрющенко, стало известно, что там работали российские системы ПВО.

Кроме того, для построения линии обороны в Мариуполе оккупанты построили два небольших завода по производству бетона. Они производят противотанковые "пирамидки", часть которых оставляют вблизи Мариуполя, часть – везут в сторону Запорожья и Херсона.