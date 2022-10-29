Много вопросов вызывает и то, в каком именно и каким образом эту линию выстраивают. Потому что, судя по всему, зеки-наемники решили защищать не все земли так называемых "ДНР" и "ЛНР", поэтому это означает, что часть недавно захваченных городов они готовы сдать.

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Да и вообще обустройство подобных сооружений является своеобразной оплеухой военному руководству России. Мол, то что "вы, не смогли сделать, обеспечит герой-Пригожин".

Как выглядит "линия Вагнера"

Недавно компания Maxar Technologies обнародовала снимки со спутника, свидетельствующие, что вблизи Лисичанска российские наемники из ЧВК "Вагнер" возводят оборонную линию. В частности, захватчики уже выстроили почти двухкилометровое укрепление.



Так выглядит "линия обороны" в Луганской области / Фото Maxar Technologies



Возле города Горское "вагнеровцы" построили противотанковые полосы. На кадрах видно, что укрепление состоит из четырех рядов пирамид из цемента. Далее – расположен большой ров.

Первую секцию траншеи рыли еще 25 сентября. Вторую – вырыли ориентировочно между 30 сентября и 5 октября.



"Укрепление" оккупационных сил / Фото из российских СМИ

Заметим, что пропагандисты в один голос кричат, что "вагнеровцы" будут строить свою линию, якобы пока она не протянется к востоку от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска. Впрочем, дополнительные спутниковые снимки не показали каких-либо строительных работ вдоль предусмотренной "линии Вагнера".

Война для Пригожина – выгодный бизнес на крови

Конечно, использование разнообразных бетонных конструкций не является каким-либо ноу-хау Пригожина. Однако российская сторона нередко игнорировала подобную возможность усложнить продвижение украинских военных. В основном – из-за дорогостоящей себестоимости фортификационных сооружений, огромных затрат в логистике и надежды на то, что тысячи человек "пушечного мяса" будут биться за чужую землю до последнего вздоха.

Впрочем, кое-где, к сожалению, "повар Путина" Пригожин и его карманное войско действительно продемонстрировали способность к менее твердолобому мышлению, чем российские генералы. Хотя формально вагнеровцы и являются полноценной частью российской армии, они обладают определенной автономностью.

Именно поэтому некоторые наиболее боеспособные группировки группы вагнеровцев не шли в абсурдные лобовые атаки на позиции ВСУ. Они делали ставку на мобильность во время артиллерийских дуэлей, демонстрировали гораздо более профессиональные навыки, чем большинство российских элитных военных.

Кстати говоря! В Институте по изучению войны считают, что Пригожин получает все больше полномочий в войне против Украины. Более того, его ЧВК "Вагнер" становится отдельной армией России. А значит, становится еще опаснее.

Однако опытные наемники быстро закончились. Группа "Вагнера", куда существовал крайне жесткий отбор, постоянно уменьшала требования к "солдатам удачи", а впоследствии вообще скатилась к формированию законов из "опущенных" зэков-насильников и убийц. Хотя еще 8 месяцев назад Пригожин расстрелял бы каждого, кто бы сказал ему, что в "элитной группировке" будут воевать туберкулезники с судимостями. Но ведь деньги не пахнут.

Кого набирают в ЧВК "Вагнер"? Ранее в ГУР сообщили, что в ряды вагнеровцев массово



Больных бойцов "маркируют" при помощи соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер. Последние помогают медикам отсеивать тех, кому нужно будет оказывать помощь.



В частности, "могилизацию" инфицированных уже провели в пятой колонии в поселке Металлострой Ленинградской области. Так, только с этого места лишения свободы "вагнеровцы" мобилизовали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Ранее в ГУР сообщили, что в ряды вагнеровцев массово набирают заключенных, у которых ВИЧ и гепатит С. Больных бойцов "маркируют" при помощи соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер. Последние помогают медикам отсеивать тех, кому нужно будет оказывать помощь.В частности, "могилизацию" инфицированных уже провели в пятой колонии в поселке Металлострой Ленинградской области. Так, только с этого места лишения свободы "вагнеровцы" мобилизовали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Для самого "повара Путина" война – это способ заработка. Работа каждого наемника щедро оплачивается государством или другими заказчиками и стоит в три раза меньше, чем Пригожин тратит на обеспечение оккупантов всем необходимым, включая зарплату. Так и во время полномасштабных боевых действий в Украине. Каждый зэк обходится минобороны России в сотню тысяч рублей в месяц, но почти все эти деньги Пригожин кладет себе в карман. На питание некоторых подразделений средства вообще не тратятся. Мол, перед записью в отряды всех предупреждали, что будет ад, так что нечего жаловаться.

За других наемников государство платит Пригожину совсем другие средства – от 100 до 300 тысяч рублей и более. К примеру, 60-летний пилот, которого завербовали в "Вагнер" для управления штурмовой авиацией, вполне может приносить Пригожину до 400 тысяч рублей в месяц. Зарплаты он получает где-то 250 – 300 тысяч, как договорился. Впрочем, таких вакансий у вагнеровцев совсем мало, потому что фронтовой авиации в России не так, чтобы очень много, чтобы выделять ее еще и на вагнеровцев.

Строительство линии обороны также является частью бизнеса. Ведь Пригожин владеет бетонным заводом, который и производит эти "пирамиды". И нет никакого сомнения в том, что он просто продает государству каждое изделие по крайней спекулятивной цене.

Кроме очень выгодного бизнеса, война для Пригожина является еще и заработком политического капитала. Не зря он позволяет себе критиковать российских генералов, чуть ли не ежедневно заказывает публикацию статей о себе в российских СМИ и всячески играет на публику, пытаясь создать образ жесткого, но честного стратега. "Повар Путина" рассматривает себя как минимум будущим министром обороны России или вообще – президент.



Пригожин и Путин / Фото из российских СМИ

Обустройством "линии Вагнера" Пригожин показывает российскому обществу, что никто, кроме него, не сможет спасти ситуацию. При этом он еще и беспощадно критикует всех должностных лиц минобороны.

Впрочем, с этим строительством далеко не все так однозначно, потому что никто пока не знает, насколько эффективны эти фортификации.

Обещал линию в 200 километров, но построил в сотню раз меньше

Расстановка надолбов вдоль линии фронта действительно может существенно повредить Силам обороны Украины освобождать наши земли. Ведь грамотное расположение фортификаций преследует цель сделать наступление на определенных участках близким к самоубийству, чем заставит противника выбирать другие направления – те, где его будет максимально удобно сдерживать.

То есть, если пригожинские наемники правильно подойдут к организации "линии Вагнера", ВСУ придется либо пробивать оборону московитов в лоб, либо наступать в тех местах, где их будут ждать. Это вполне может существенно уменьшить пространство для маневра, увеличить наши потери и вообще помешать добиться успеха на определенных участках. Впрочем, в Генштабе это прекрасно понимают, поэтому точно никому не будут отдавать приказ бездумно штурмовать укрепленные позиции врага.

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За все более 8 месяцев войны наши стратеги продемонстрировали всему миру то, насколько филигранно планирование наступательных операций. Нужно освободить город или село? Обойдем его и сделаем существование неприятеля внутри населенного пункта невозможным. Пусть убегает, понеся потери, но не разрушая при этом одно здание за другим. Враг ожидает атаки с фланга? Ударим с тыла.

Так что когда ВСУ придется выбивать врага с тех участков, которые расположены вне линии Вагнера, можно не сомневаться в том, что генералы найдут ключ от этого замка.

Некоторые эксперты отмечают, что эти фортификации можно легко обойти. И на самом деле это является правдой. Даже с учетом того, что эту линию и строили для принуждения ВСУ к такому действию. Однако сейчас эта линия выглядит только как двухкилометровое заграждение. Хотя у Пригожина убеждали, что будут строить 200 километров фортификаций.

В целом оценивать какую-либо потенциальную эффективность всех этих мер пока нет ни смысла, ни возможности. Если вагнеровцам удастся поставить свои "пирамидки" на каком-то действительно большом пространстве, картина линии фронта и возможностей ВСУ может существенно измениться. К тому же надо понимать, что фортификации сами по себе ничего оккупантам не дают. Они могут быть действенны только как часть комплекса обороны, со спланированными огневыми мешками, мобильными отрядами и другими средствами сдерживания противника. Так что их строительство – это лишь часть айсберга, а как именно вагнеровцы этой линией воспользуются – огромный вопрос.