Много вопросов вызывает и то, в каком именно и каким образом эту линию выстраивают. Потому что, судя по всему, зеки-наемники решили защищать не все земли так называемых "ДНР" и "ЛНР", поэтому это означает, что часть недавно захваченных городов они готовы сдать.
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Да и вообще обустройство подобных сооружений является своеобразной оплеухой военному руководству России. Мол, то что "вы, не смогли сделать, обеспечит герой-Пригожин".
Как выглядит "линия Вагнера"
Недавно компания Maxar Technologies обнародовала снимки со спутника, свидетельствующие, что вблизи Лисичанска российские наемники из ЧВК "Вагнер" возводят оборонную линию. В частности, захватчики уже выстроили почти двухкилометровое укрепление.
Так выглядит "линия обороны" в Луганской области / Фото Maxar Technologies
Возле города Горское "вагнеровцы" построили противотанковые полосы. На кадрах видно, что укрепление состоит из четырех рядов пирамид из цемента. Далее – расположен большой ров.
Первую секцию траншеи рыли еще 25 сентября. Вторую – вырыли ориентировочно между 30 сентября и 5 октября.
"Укрепление" оккупационных сил / Фото из российских СМИ
Заметим, что пропагандисты в один голос кричат, что "вагнеровцы" будут строить свою линию, якобы пока она не протянется к востоку от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска. Впрочем, дополнительные спутниковые снимки не показали каких-либо строительных работ вдоль предусмотренной "линии Вагнера".
Война для Пригожина – выгодный бизнес на крови
Конечно, использование разнообразных бетонных конструкций не является каким-либо ноу-хау Пригожина. Однако российская сторона нередко игнорировала подобную возможность усложнить продвижение украинских военных. В основном – из-за дорогостоящей себестоимости фортификационных сооружений, огромных затрат в логистике и надежды на то, что тысячи человек "пушечного мяса" будут биться за чужую землю до последнего вздоха.
Впрочем, кое-где, к сожалению, "повар Путина" Пригожин и его карманное войско действительно продемонстрировали способность к менее твердолобому мышлению, чем российские генералы. Хотя формально вагнеровцы и являются полноценной частью российской армии, они обладают определенной автономностью.
Именно поэтому некоторые наиболее боеспособные группировки группы вагнеровцев не шли в абсурдные лобовые атаки на позиции ВСУ. Они делали ставку на мобильность во время артиллерийских дуэлей, демонстрировали гораздо более профессиональные навыки, чем большинство российских элитных военных.
Однако опытные наемники быстро закончились. Группа "Вагнера", куда существовал крайне жесткий отбор, постоянно уменьшала требования к "солдатам удачи", а впоследствии вообще скатилась к формированию законов из "опущенных" зэков-насильников и убийц. Хотя еще 8 месяцев назад Пригожин расстрелял бы каждого, кто бы сказал ему, что в "элитной группировке" будут воевать туберкулезники с судимостями. Но ведь деньги не пахнут.
Кого набирают в ЧВК "Вагнер"?Ранее в ГУР сообщили, что в ряды вагнеровцев массово набирают заключенных, у которых ВИЧ и гепатит С.
Больных бойцов "маркируют" при помощи соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер. Последние помогают медикам отсеивать тех, кому нужно будет оказывать помощь.
В частности, "могилизацию" инфицированных уже провели в пятой колонии в поселке Металлострой Ленинградской области. Так, только с этого места лишения свободы "вагнеровцы" мобилизовали более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.
Для самого "повара Путина" война – это способ заработка. Работа каждого наемника щедро оплачивается государством или другими заказчиками и стоит в три раза меньше, чем Пригожин тратит на обеспечение оккупантов всем необходимым, включая зарплату. Так и во время полномасштабных боевых действий в Украине. Каждый зэк обходится минобороны России в сотню тысяч рублей в месяц, но почти все эти деньги Пригожин кладет себе в карман. На питание некоторых подразделений средства вообще не тратятся. Мол, перед записью в отряды всех предупреждали, что будет ад, так что нечего жаловаться.
За других наемников государство платит Пригожину совсем другие средства – от 100 до 300 тысяч рублей и более. К примеру, 60-летний пилот, которого завербовали в "Вагнер" для управления штурмовой авиацией, вполне может приносить Пригожину до 400 тысяч рублей в месяц. Зарплаты он получает где-то 250 – 300 тысяч, как договорился. Впрочем, таких вакансий у вагнеровцев совсем мало, потому что фронтовой авиации в России не так, чтобы очень много, чтобы выделять ее еще и на вагнеровцев.
Строительство линии обороны также является частью бизнеса. Ведь Пригожин владеет бетонным заводом, который и производит эти "пирамиды". И нет никакого сомнения в том, что он просто продает государству каждое изделие по крайней спекулятивной цене.
Кроме очень выгодного бизнеса, война для Пригожина является еще и заработком политического капитала. Не зря он позволяет себе критиковать российских генералов, чуть ли не ежедневно заказывает публикацию статей о себе в российских СМИ и всячески играет на публику, пытаясь создать образ жесткого, но честного стратега. "Повар Путина" рассматривает себя как минимум будущим министром обороны России или вообще – президент.
Пригожин и Путин / Фото из российских СМИ
Обустройством "линии Вагнера" Пригожин показывает российскому обществу, что никто, кроме него, не сможет спасти ситуацию. При этом он еще и беспощадно критикует всех должностных лиц минобороны.
Впрочем, с этим строительством далеко не все так однозначно, потому что никто пока не знает, насколько эффективны эти фортификации.
Обещал линию в 200 километров, но построил в сотню раз меньше
Расстановка надолбов вдоль линии фронта действительно может существенно повредить Силам обороны Украины освобождать наши земли. Ведь грамотное расположение фортификаций преследует цель сделать наступление на определенных участках близким к самоубийству, чем заставит противника выбирать другие направления – те, где его будет максимально удобно сдерживать.
То есть, если пригожинские наемники правильно подойдут к организации "линии Вагнера", ВСУ придется либо пробивать оборону московитов в лоб, либо наступать в тех местах, где их будут ждать. Это вполне может существенно уменьшить пространство для маневра, увеличить наши потери и вообще помешать добиться успеха на определенных участках. Впрочем, в Генштабе это прекрасно понимают, поэтому точно никому не будут отдавать приказ бездумно штурмовать укрепленные позиции врага.
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За все более 8 месяцев войны наши стратеги продемонстрировали всему миру то, насколько филигранно планирование наступательных операций. Нужно освободить город или село? Обойдем его и сделаем существование неприятеля внутри населенного пункта невозможным. Пусть убегает, понеся потери, но не разрушая при этом одно здание за другим. Враг ожидает атаки с фланга? Ударим с тыла.
Так что когда ВСУ придется выбивать врага с тех участков, которые расположены вне линии Вагнера, можно не сомневаться в том, что генералы найдут ключ от этого замка.
Некоторые эксперты отмечают, что эти фортификации можно легко обойти. И на самом деле это является правдой. Даже с учетом того, что эту линию и строили для принуждения ВСУ к такому действию. Однако сейчас эта линия выглядит только как двухкилометровое заграждение. Хотя у Пригожина убеждали, что будут строить 200 километров фортификаций.
В целом оценивать какую-либо потенциальную эффективность всех этих мер пока нет ни смысла, ни возможности. Если вагнеровцам удастся поставить свои "пирамидки" на каком-то действительно большом пространстве, картина линии фронта и возможностей ВСУ может существенно измениться. К тому же надо понимать, что фортификации сами по себе ничего оккупантам не дают. Они могут быть действенны только как часть комплекса обороны, со спланированными огневыми мешками, мобильными отрядами и другими средствами сдерживания противника. Так что их строительство – это лишь часть айсберга, а как именно вагнеровцы этой линией воспользуются – огромный вопрос.