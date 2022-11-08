Щоб розв'язати проблему "зубів дракона", ЗСУ повинні використовувати дистанційні або прямі інструменти для того, щоб проривати таку оборону ворога. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що бетонні "пірамідки", які росіяни ставлять на так званих "оборонних лініях", можуть тимчасово затримати наступ ЗСУ.

Якщо атака йде з підтримкою бронетехніки, то вони можуть її лише затримати. Для цього треба робити "проходи" в цих загородженнях, в тому числі дистанційно – за допомогою артилерії або ж бронеоб'єктами – через навісне обладнання,

– пояснив оглядач.

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За його словами, таке обладнання є і для танків. Водночас також є інженерні автомобілі розгородження, які можуть просуватися і робити так звані "проходи".

"Це затримує сили й надає перевагу противнику в тому, що поки йде "затримка" – проходить переналаштування бойового порядку для "проходу" в цих вузьких місцях й туди зосереджується вогонь. Це перепони, але є способи їх подолання", – резюмував Жданов.

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