"Зуби дракона" – це оборонні конструкції з бетону. Вони мають форму піраміди.

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Де встановили "зуби дракона"

Оборонні конструкції вже рясніють на трасі з Маріуполя до Старого Криму й Нікольського.

Де росіяни поставили "зуби дракона" / Карта Deep State Map

Також з Маріуполя "зуби дракона" відправили для укріплення позицій на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Яка ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 7 листопада, наші військові відбили ворожі атаки біля Красногорівки, Бахмута, Іванграда, Опитного, Кліщіївки, Мар'їнки, Павлівки, Водяного і Майорська Донецької області, а також біля Білогорівки на Луганщині.

У Голій Пристані в Херсонській області українські воїни завдали влучного удару по скупченню російської техніки. У результаті ворог втратив близько 20 одиниць техніки. Водночас у Горлівці та Сватовому горіли російські склади з боєприпасами.

До речі, лише за одну добу ЗСУ ліквідували 710 російських загарбників, 15 танків, 24 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, засіб ППО, літак, 4 БпЛА, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

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