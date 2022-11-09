В Москве надеются, что исторические аналогии оправдают их поражение на Правобережье. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко.

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Нардеп отметил, что Украина учитывает, что уход россиян из Херсона может быть дезинформацией.

Мы реально оцениваем все силы и средства, которые есть в России и которые нужны для того, чтобы выбить оккупантов из Правобережья. Россияне также все понимают и начинают в своих пропагандистских каналах рассказывать о том, как Петр I отступал, а затем одержал победу под Полтавой и стал императором.

– объяснил военный.

По его словам, оккупанты готовят тезис, что если Херсон сдадут, то это, якобы, "ни на что не повлияет".

"Для Украины это стратегически важное направление. В перспективе это позволит высвободить силы и средства для наступления на других участках. Также это обеспечение Юга – как морской части, так и сухопутной. Нам нужно сделать все возможное, чтобы выйти как минимум в Днепр – это такая задача номер 1, чтобы мы могли развивать успехи по другим направлениям", – добавил Костенко.

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По его мнению, Украина учитывает, что информация об уходе оккупантов из Херсона может быть пропагандой.

"Наши военные двигаются с осторожностью. Основная задача – не потерять людей, освободить всех и вернуть захваченные территории. Поэтому может враг пытается что-то сделать, но с военной точки зрения этот плацдарм давно им не выгоден. То, что они сейчас его содержат – это исключительно политическое решение Кремля", – подчеркнул депутат.

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Он убежден, что российские военные неоднократно ходили к Путину и просили, чтобы он дал приказ вывести "лучшие десантные войска", которые несут потери и которые можно использовать по другим направлениям.

"Уход как-то можно объяснить, а вот окружение, которое ВСУ могут сделать своими силами и средствами, чтобы закрыть группировку – объяснить трудно. Из этого следует депортация украинцев из Херсона. Это тоже подготовка для внутреннего электората, что они "своих не бросают", – резюмировал Костенко.

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