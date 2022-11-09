У Москві сподіваються, що історичні аналогії якось виправдають їхню поразку на Правобережжі. Про це 24 каналу розповів народний депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.

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Нардеп зазначив, що Україна враховує те, що відхід росіян з Херсона може бути дезінформацією.

Ми реально оцінюємо всі сили та засоби, які є в Росії, і які потрібні для того, щоб вибити окупантів з Правобережжя. Росіяни також все розуміють й починають у своїх пропагандистських каналах розповідати про те, як Петро І відступав, а потім здобув перемогу під Полтавою і став імператором,

– пояснив військовий.

За його словами, окупанти готують тезу, що якщо Херсон здадуть, то це, буцімто, "ні на що не вплине".

"Для України це стратегічно важливий напрямок. У перспективі це дозволить вивільнити сили й засоби для наступу на інших ділянках. Також це убезпечення Півдня – як морської частини, так і сухопутної. Нам треба зробити все можливе, щоб вийти як мінімум до Дніпра – це така задача номер 1, щоб ми могли розвивати успіхи на інших напрямках", – додав Костенко.

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На його думку, Україна враховує, що інформація про відхід окупантів з Херсона може бути пропагандою.

"Наші військові рухаються з обережністю. Основна задача – не втратити людей, звільнити всіх і повернути захоплені території. Тому може ворог намагається щось зробити, але з військової точки зору цей плацдарм давно їм не вигідний. Те, що вони зараз його утримують – це виключно політичне рішення Кремля", – підкреслив депутат.

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Він переконаний, що російські військові неодноразово ходили до Путіна і просили, щоб він дав наказ вивести "найкращі десантні війська", які зазнають втрат і які можна використати на інших напрямках.

"Відхід якось можна пояснити, а от оточення, яке ЗСУ можуть зробити своїми силами й засобами, щоб закрити угруповання – пояснити важко. З цього випливає депортація українців з Херсонщини. Це теж підготовка для внутрішнього електорату, що вони "своїх не кидають", – резюмував Костенко.

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