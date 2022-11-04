Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, рішення щодо дій російських військ у Херсоні буде радше політичним.

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Російський диктатор Владімір Путін не налаштований слухати аргументи своєї армії, якими б логічними вони не були.

Є такий вислів, що війну не можна довіряти військовим. Загалом це правильно. Тобто військовим не можна довіряти стратегічні та політичні рішення. Наприклад, про ціль цієї війни,

– сказав Шейтельман.

А от рішення про те, чи евакуювати війська з Херсона, мало б ухвалювати саме керівництво російської армії.

Які плани Путіна щодо Херсона

Однак у Росії вислів про те, що не варто довіряти процес ухвалювання рішень військовим, зрозуміли надто буквально.

Я переконаний, що Путін особисто ухвалює рішення щодо Херсона. Однак у нього є певна манера, відома всьому світу. Російський диктатор щоразу намагається до останньої секунди зберегти собі найбільшу кількість варіантів,

– сказав політтехнолог.

На думку Шейтельмана, глава Кремля розглядає 2 ймовірних плани щодо Херсона.

Путін може сказати, що російська армія оборонятиме Херсон.

Або ж російський диктатор може віддати наказ про вихід російських військ з міста.

"Тільки тиск ЗСУ змушує Путіна ухвалювати рішення"

Владімір Путін ще й сам до кінця не визначився, на якому з варіантів зупинитися.

Він буде відкладати рішення до останнього, поки його можна не ухвалювати. Тільки тиск ЗСУ змушує Путіна ухвалювати якісь політичні рішення. Цього разу буде так само, – наголосив політтехнолог.

Шейтельман зазначив, що останнім часом суттєво збільшуються втрати російської армії на полі бою в Україні. Тільки протягом останньої доби ЗСУ ліквідували 840 ворогів.

"Я припускаю, що значна частина цих втрат нараховується саме у Херсонській області. Швидше за все, це і є той тиск, який змусить Путіна швидко ухвалити рішення", – додав політтехнолог.

Путін готує підґрунтя для здачі Херсона

За його словами, поки важко сказати, чи очільник Кремля зважиться віддати наказ російській армії покинути обласний центр. Однак російський диктатор вже готує підґрунтя, як пояснити своєму оточенню причини здачі Херсона.

Путін створює систему безпеки серед своїх друзів та ворогів всередині Росії. Він розповідає, що нібито говорив з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. А той начебто сказав, що якщо Росія віддасть Херсон, то щось за це отримає від Китаю,

– розповів Шейтельман.

Зокрема, як зазначив політтехнолог, саме такі речі очільник Кремля розповідає секретарю Ради безпеки Росії Ніколаю Патрушеву. Шейтельман додав, що Путін бреше всім і завжди, навіть своєму близькому оточенню.

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