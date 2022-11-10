Ймовірно, Росія завбачливо підготувала декілька можливих сценаріїв, як правильно "обіграти" свою втечу з Херсона. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Експерт зазначив, що окупанти можуть розігрувати різні сценарії щодо відходу із Херсона, зокрема і в пропагандистських цілях.
Російські військові можуть переодягатися в цивільний одяг. Після цього ЗСУ заходять у Херсон і їх зустрічають так звані "цивільні", які починають по них стріляти зі стрілецької зброї. Тут з'являються російські "воєнккори" й пропагандисти, які все це знімають,
– пояснив оглядач.
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За його словами, кремлівські "ЗМІ" зможуть розігнати "картинку" про те, що прості мешканці Херсона буцімто "не хочуть повертатися назад в Україну, бо вони проти".
"Тоді це можуть показати як "громадянську війну". Потім можна продавати цей "концентрат" на Заході, що, мовляв, як так, що вони підтримують "каральну операцію ЗСУ" проти цивільного населення", – резюмував Ступак.
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Ситуація на Херсонщині: що відомо
- Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Вони відводять війська на лівий берег Дніпра.
- В Офісі Президента наголосили, що все може бути не так, як здається на перший погляд. Заява про "відступ" окупантів може бути вкидом в інформаційне поле. Про це не варто забувати.
- ЗСУ потрібен час, щоб відбити тимчасово окупований Херсон. Головне управління розвідки заявило, що бої можуть бути тривалими.
- Збройні Сили продовжують рішучий контрнаступ на Херсонщині та звільняють населені пункти від ворога. Наші військові уже в Правдиному, Киселівці, Станіславі, Снігурівці та в інших населених пунктах, що недалеко від обласного центру.
- Загалом наші захисники відвоювали вже майже пів сотні населених пунктів на Херсонщині.
- Водночас у Пентагоні заявили, що таки фіксують відхід росіян з Херсона. Повідомляється, що Росія відводить 20 – 30 тисяч військових, для чого їй потрібні дні або навіть тижні.