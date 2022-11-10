Щоб хоч якось виправдати свій провал на Правобережжі, Кремль продовжить шукати винних, на яких можна "повісити" всі невдачі. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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"Відкладені наслідки" для росіян

Експерт зазначив, що ймовірність того, що вихід росіян з Правобережжя Херсонщини є "пасткою" – "близька до нуля".

Це ніякий не "акт доброї волі", а справді вимушена "здача" з боку Росії. Це результат постійного тиску та наступу ЗСУ. Водночас є розуміння, що там залишилися збройні сили Росії, які, в принципі, готові чинити опір. Тому з боку Зеленського було прагнення не допустити "шапкозакидальницьких" настроїв тріумфу. Підстав для цього поки немає,

– пояснив оглядач.

За словами аналітика, публічні заяви вищого військового керівництва Росії, про "здачу" Херсона – це дуже серйозний удар як по "суспільній свідомості Росії", і по збройних силах окупантів, які навряд чи змогли б підготувати якусь провокацію.

"Цей удар спричинить "відкладені наслідки" на моральному дусі армії Росії й це, безумовно, позначиться на поглибленні тієї тріщини, яка утворюється між Путіним та армією, бо зараз триватимуть пошуки винних, будуть якісь нові постаті", – додав опозиціонер.

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На його думку, крім генерала Алєксандра Лапіна, якого публічно знищили через так звану "здачу Лимана", кандидатом на пост "винного" є глава генштабу Валєрій Герасимов, який ще не у відставці, але якого вже усунули від реального управління подіями.

"Насправді, пошуки винних триватимуть, але найголовніше – це сильний удар по суспільній свідомості, бо місяць тому говорили, що Херсон – це "Росія назавжди". А з'ясувалося, що ніколи не говори "ніколи", ніколи не говори "назавжди". Тож це дуже важкий удар", – вказав журналіст.

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Інформаційний супровід

Яковенко констатує, що ЗСУ не кинулися одразу до "пустого" Херсона і продовжують діяти обережно.

Я думаю, що це дуже серйозна поразка путінського режиму. Краху режиму не сталося і, на жаль, найближчим часом не станеться. Режим відреагував на це спробою "тримати удар" – тобто вдати, що нічого страшного не сталося. Зараз гучно цитують слова Кутузова про те, що "здавши Москву – не втратиш Росію, а втратиш армію – втратиш країну",

– підкреслив політолог.

З його слів, цим хочуть пояснити, що нібито "здача" Херсона – це вимушений крок, "щоб зберегти життя солдатів".

"Це давно вже потрібно було зробити. І взагалі, щоб не втрачати життя солдатів, не треба було нападати на Україну. Але це не до Путіна питання", – резюмував експерт.

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