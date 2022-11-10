Відповідну інформацію президент розповів під час інтерв'ю американському виданню 10 листопада. Раніше в Генштабі ЗСУ інформацію про втечу росіян з Херсона, ані підтвердили, ані спростували.
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Зеленський пояснив, чому росіяни могли втекти з Херсона
Президент України сказав, що заява Росії про "втечу" окупантів з Херсона може бути стратегічним кроком для перегрупування сил.
Попри це, президент сказав, що прогрес Збройних Сил України на полі бою відбудеться у вибраний ним час.
Вони (росіяни – 24 канал) готові захищати цей район і не готові покинути місто. І те, що вони (окупанти – 24 канал) перебувають в окупованих домівках, значить, що вони серйозно готуються, та ми теж серйозно готуємось до цих подій,
– заявив Володимир Зеленський.
Також він запевнив, що Україна має стратегію та різні напрямки.
Важливі новини з Херсонщини
- 9 листопада керівник російської армії Сєргєй Суровикін запропонував покинути Херсон після заяви про "успіхи" Росії. Адже нібито: "Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра".
- Варто зазначити, що Херсон розташований на правому березі.
- Після цієї заяви Володимир Зеленський звернувся до українців та пояснив, що емоції мають бути стриманими. Адже Росія не робить нам подарунків чи "жестів доброї волі". Натомість ЗСУ все виборюють.
- За словами президента: "Коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв".
- Також українська влада заявляла, що заяви росіян про відхід можуть бути пасткою. Проте в американському Інституті вивчення війни сказали, що це навряд чи пастка. Та Росія може залишити деякі сили, щоб затримати українські війська в самому Херсоні.
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