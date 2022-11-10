Відповідну інформацію президент розповів під час інтерв'ю американському виданню 10 листопада. Раніше в Генштабі ЗСУ інформацію про втечу росіян з Херсона, ані підтвердили, ані спростували.

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Зеленський пояснив, чому росіяни могли втекти з Херсона

Президент України сказав, що заява Росії про "втечу" окупантів з Херсона може бути стратегічним кроком для перегрупування сил.

Попри це, президент сказав, що прогрес Збройних Сил України на полі бою відбудеться у вибраний ним час.

Вони (росіяни – 24 канал) готові захищати цей район і не готові покинути місто. І те, що вони (окупанти – 24 канал) перебувають в окупованих домівках, значить, що вони серйозно готуються, та ми теж серйозно готуємось до цих подій,

– заявив Володимир Зеленський.

Також він запевнив, що Україна має стратегію та різні напрямки.

Важливі новини з Херсонщини

9 листопада керівник російської армії Сєргєй Суровикін запропонував покинути Херсон після заяви про "успіхи" Росії. Адже нібито: "Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра".

Варто зазначити, що Херсон розташований на правому березі.

Після цієї заяви Володимир Зеленський звернувся до українців та пояснив, що емоції мають бути стриманими. Адже Росія не робить нам подарунків чи "жестів доброї волі". Натомість ЗСУ все виборюють.

За словами президента: "Коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв".

Також українська влада заявляла, що заяви росіян про відхід можуть бути пасткою. Проте в американському Інституті вивчення війни сказали, що це навряд чи пастка. Та Росія може залишити деякі сили, щоб затримати українські війська в самому Херсоні.

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