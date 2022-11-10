Соответствующую информацию президент озвучил во время интервью американскому изданию 10 ноября. Ранее в Генштабе ВСУ информацию о бегстве россиян из Херсона ни подтвердили, ни опровергли.

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Зеленский объяснил, почему россияне могли бежать из Херсона

Президент Украины сказал, что заявление России о "бегстве" оккупантов из Херсона может быть стратегическим шагом для перегруппировки сил.

Тем не менее, президент сказал, что прогресс Вооруженных Сил Украины на поле боя состоится в выбранное им время.

Они (россияне – 24 канал) готовы защищать этот район и не готовы покинуть город. И то, что они (оккупанты – 24 канал) находятся в оккупированных домах, значит, что они серьезно готовятся, но мы тоже серьезно готовимся к этим событиям.

– заявил Владимир Зеленский.

Также он заверил, что Украина имеет стратегию и разные направления.

Важные новости из Херсона

9 ноября руководитель российской армии Сергей Суровкин предложил покинуть Херсон после заявления об "успехах" России. Ведь якобы: "Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована по левому берегу Днепра".

Следует отметить, что Херсон расположен на правом берегу.

После этого заявления Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил, что эмоции должны быть сдержанными. Ведь Россия не делает нам подарков или жестов доброй воли. За все это ВСУ борются.

По словам президента: "Когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев".

Также украинские власти заявляли, что заявления россиян об уходе могут быть ловушкой. Однако в американском Институте изучения войны сказали, что это вряд ли ловушка. Однако Россия может оставить некоторые силы, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне.

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