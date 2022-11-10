Про це 10 листопада сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

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"Так само як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід з Херсону – це результат наших активних дій", – зазначив Громов.

Ситуація на Херсонщині

За словами Громова, на Херсонщині Сили оборони України знищили логістичні шляхи та систему забезпечення противника. Росіяни не можуть повноцінно управляти військами.

Тим самим ЗСУ не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі, – сказав Громов.

Однак він не спростував і не підтвердив інформацію про виведення військ окупантів з Херсону. ЗСУ продовжує наступ за планом.

"Очікуйте на офіційне повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій ЗСУ", – додав Громов.