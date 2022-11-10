Цих мобілізованих готували на базі військової академії протиповітряної оборони російської армії.

Важливо За добу Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонщині

Окупантів перекидають "голих-босих"

Щоб поповнити свої втрати на Херсонському напрямку, окупанти шукають у Донецькій області військовослужбовців, які відступили з Харківщини.

Загарбників відправляють без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї. Це обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Аби перешкоджати просуванню українських Сил оборони, окупанти нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт росіяни навіть намагаються долучити цивільне місцеве населення.

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів

У Генштабі передали слова головнокомандувача ЗСУ. Протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ українські захисники просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. На напрямку Первомайське-Херсон наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та зводить оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Наступати окупанти намагаються на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ситуація по всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі.

На інших напрямках ворог обстрілював наші позиції та населені пункти:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

Знищені склади та ППО ворога

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по ворогу. Вразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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