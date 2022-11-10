Этих мобилизованных готовили на базе военной академии противовоздушной обороны русской армии.

Важно За сутки Украина освободила 12 населенных пунктов в Херсонской области

Оккупантов перекидывают "голых-босых"

Чтобы восполнить свои потери на Херсонском направлении, оккупанты ищут в Донецкой области отступивших с Харьковщины военнослужащих.

Захватчиков отправляют без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия. Это обещают выдать прямо в районе ведения боевых действий.

Чтобы препятствовать продвижению украинских сил обороны, оккупанты наращивают фортификационное оборудование позиций на временно оккупированной части Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ россияне даже пытаются вовлечь гражданское местное население.

ВСУ освободили 12 населенных пунктов

В Генштабе передали слова главнокомандующего ВСУ. За прошедшие сутки, на направлении Петропавловка-Новорайск украинские защитники продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. На направлении Первомайска-Херсона наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и возводит оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Наступать оккупанты пытаются на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

В других направлениях враг обстреливал наши позиции и населенные пункты:

на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орловское.

На Южнобужском направлении артиллерийских обстрелов непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

Уничтоженные склады и ПВО врага

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по врагу. Поразила 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позицию средств противовоздушной обороны противника.

Воины ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты оккупантов.

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