У ранковому зведенні Генштабу 11 листопада наголосили, що наступальні дії на Херсонщині тривають. Відтак, з міркувань безпеки деякі підтвердження будуть згодом.

Увага ЗСУ досягли значних успіхів на Херсонщині й готуються до великої перемоги, – ISW

Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів,
– йдеться в повідомленні.

Звільнені селища:

  1. Дудчани,
  2. П’ятихатки,
  3. Борозенське,
  4. Садок,
  5. Безводне,
  6. Іщенка,
  7. Костромка,
  8. Краснолюбецьк,
  9. Калинівське,
  10. Бобровий Кут,
  11. Безіменне,
  12. Благодатне.