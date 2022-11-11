У ранковому зведенні Генштабу 11 листопада наголосили, що наступальні дії на Херсонщині тривають. Відтак, з міркувань безпеки деякі підтвердження будуть згодом.
Увага ЗСУ досягли значних успіхів на Херсонщині й готуються до великої перемоги, – ISW
Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів,
– йдеться в повідомленні.
Звільнені селища:
- Дудчани,
- П’ятихатки,
- Борозенське,
- Садок,
- Безводне,
- Іщенка,
- Костромка,
- Краснолюбецьк,
- Калинівське,
- Бобровий Кут,
- Безіменне,
- Благодатне.