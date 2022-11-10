Про це розповіли в першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Бійці опублікували відповідні фото.

До теми Операція "евакуація": як і коли Україна звільнить Херсон

Спецпризначенці звільнили П'ятихатки та Кучерське

В бригаді імені Івана Богуна розповіли про звільнення від окупантів чергових населених пунктів на Херсонщині.

Села П'ятихатки та Кучерське звільнені 515 батальйоном спецпризначення Бригади Богуна. Слава Україні!

– мовиться у повідомленні.



ЗСУ звільнили Кучерське / Фото бригади імені Івана Богуна

ЗСУ звільнили 12 пунктів на Херсонщині

У Генштабі ЗСУ розповіли, що впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ та взяли там під контроль 6 населених пунктів.

Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де українські війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Що відомо про 1-шу ОБрСпП Першу окрему бригаду спеціального призначення імені Івана Богуна створили 4 березня 2022 року. Від самого початку свого формування вона бере участь у бойових діях. У складі бригади, окрім українців, також воюють громадяни ще 19 країн: Австралії, Білорусі, Великої Британії, Грузії, Еквадору, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, США, Тайваню, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Японії



Наші бійці звільнили П'ятихатки / Фото бригади імені Івана Богуна

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