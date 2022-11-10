Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина. Він також зазначив, що мовиться про те, наскільки добре ти можеш наповнювати своїх військових всім необхідним. Відповідно, бити завжди потрібно туди, де в тебе хороше постачання – а в противника найгірше.

Читайте також "Ворог надто близько": у Генштабі прокоментували звільнення Снігурівки та закликали до тиші

Де в Росії на початку вторгнення було найгірше постачання – поблизу Києва. ЗСУ вдарили туди і мали успіх, все було добре. На Зміїному також – як тільки острів вдалось ізолювати, то росіяни самі звідти втекли.

Повний стрім із Іваном Яковиною: дивіться відео

"Ситуація повторилася і на Харківщині – там у росіян також була погана логістика. Після того, як ЗСУ вдало провели Харківську операцію, я казав, що наступним буде Херсон", – додає Яковина.

Зрештою, так і вийшло. Тому тепер, я вважаю, що найгірше у росіян із логістикою на півночі Луганської області і на півдні Запорізької,

– каже журналіст.

За словами Івана Яковини, продовження українського контрнаступу слід чекати або на Луганщині або ж на Запоріжжі.

Коротко про нібито відхід росіян з Херсону