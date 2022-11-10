Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина. Он также отметил, что говорится о том, как хорошо ты можешь снабжать своих военных всем необходимым. Соответственно, бить всегда нужно туда, где у тебя хорошая поставка – а у противника хуже всего.
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Где в России в начале вторжения были самые плохие поставки – около Киева. ВСУ ударили туда и имели успех, все было хорошо. На Змеином также – как только остров удалось изолировать, россияне сами оттуда убежали.
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"Ситуация повторилась и в Харьковской области – там у россиян тоже была плохая логистика. После того, как ВСУ удачно провели Харьковскую операцию, я говорил, что следующим будет Херсон", – добавляет Яковина.
В конце концов так и получилось. Поэтому теперь я считаю, что хуже всего у россиян с логистикой на севере Луганской области и на юге Запорожской,
– говорит журналист.
По словам Ивана Яковины, продолжения украинского контрнаступления следует ожидать либо в Луганской области, либо в Запорожье.
Кратко про якобы уход россиян из Херсона
- Россия объявила про якобы отвод своих сил из временно оккупированного Херсона 9 ноября. Говорят, решение вынуждено и нужно для того, чтобы спасти своих бойцов.
- Здесь не поспоришь, ведь ВСУ уже начали дышать в спины оккупантам. С 1 октября они освободили 41 населенный пункт в Херсонской области и уверенно продвигаются в своих наступательных действиях.
- Однако в Генштабе ВСУ пока не подтверждают отступление россиян и не исключают провокаций со стороны оккупантов.
- В то же время в США сегодня отчитались, что действительно фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. При этом подчеркивают, что отступление россиян может занять несколько недель.