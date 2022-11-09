Середа, 9 листопада, виявилась для українців сповненою хорошими новинами. Раніше повідомлялось, що нашим воякам вдалось взяти під контроль Правдине, яке за 30 кілометрів від Херсона, а тепер поширюється інформація різноманітними телеграм-каналами та ЗМІ, що український прапор майорить над Дудчанами.

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Жителі Дудчан можуть повертатися додому

Важливо зазначити, що поки не з'являлось офіційної інформації від Генштабу про успіхи наших військових на Півдні, однак відео та фото засвідчують, що Збройні Сили таки змушують ворога тікати з наших територій. Окрім того, про деокупацію населених пунктів на Херсонщині написав воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.

Дудчани Херсонської області зачищені від росіян, повідомляють джерела серед військових,

– прокоментував ситуацію Цаплієнко.

Українські військові у Дудчанах: дивіться відео з відкритих джерел

Зверніть увагу, яке красиве небо на ролику з нашими військовими у Дудчанах – очевидно, це дуже хороший знак. До речі, населення села – понад 2 тисячі людей. Сьогодні жителі Дудчан вітали українську армію на своїй землі.

Де розташовуються Дудчани: показуємо на карті

Окупанти тікають з Херсонщини

Командир ворожої армії Суровикін під час чергового звіту сказав, що російські військові відступатимуть на Півдні України з правого берега Дніпра на лівий. Кумедно, що це він сказав після того, як декілька хвилин розповідав про "побєди другої армії світу".

Однак речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк назвала відступ росіян на Херсонщині "постановочним шоу" та провокацією. За її словами, загарбники роблять усе, аби підготувати виправдання на випадок стрімкого провалу та дезорієнтувати місцеве населення і ЗСУ.

Також поставили під сумнів заяву окупантів в Офісі Президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що ворогу не можна довіряти.

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