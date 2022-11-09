Среда, 9 ноября, оказалась для украинцев наполнена хорошими новостями. Ранее сообщалось, что нашим воинам удалось взять под контроль Правдино, которое в 30 километрах от Херсона, а теперь распространяется информация по различным телеграм-каналам и СМИ, что украинский флаг развевается над Дудчанами.

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Жители Дудчан могут возвращаться домой

Важно отметить, что пока не появлялось официальной информации от Генштаба об успехах наших военных на Юге, однако видео и фото свидетельствуют, что Вооруженные Силы все-таки заставляют врага убегать с наших территорий. Кроме того, о деоккупации населенных пунктов в Херсонской области написал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Дудчане Херсонской области зачищены от россиян, сообщают источники среди военных,

– прокомментировал ситуацию Цаплиенко.

Украинские военные в Дудчанах: смотрите видео из открытых источников

Обратите внимание, какое красивое небо на ролике с нашими военными в Дудчанах, очевидно, это очень хороший знак. Кстати, население села – более 2 тысяч человек. Сегодня жители Дудчан приветствовали украинскую армию на своей земле.

Где располагаются Дудчаны: показываем на карте

Оккупанты бегут из Херсона

Командир вражеской армии Суровикин в ходе очередного отчета сказал, что российские военные будут отступать на Юге Украины с правого берега Днепра на левый. Забавно, что он сказал после того, как несколько минут рассказывал о "победах второй армии мира".

Однако спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк назвала отступление россиян на Херсонщине "постановочным шоу" и провокацией. По ее словам, захватчики делают все, чтобы подготовить оправдание в случае стремительного провала и дезориентировать местное население и ВСУ.

Также подвергли сомнению заявление оккупантов в Офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что врагу нельзя доверять.

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